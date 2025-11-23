Agencias

Intoxicadas tres personas por monóxido de carbono tras una fuga de gas en Falces (Navarra)

Guardar

Dos mujeres de 29 y 46 años de edad, y un hombre de 42 años, han resultado intoxicados por monóxido de carbono (CO) tras una fuga de gas en un inmueble del municipio navarro de Falces, según ha informado SOS Navarra.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.55 horas de la tarde. Dos de los afectados han acudido al centro de salud por sus propios medios, con síntomas compatibles con intoxicación por CO. Una tercera persona ha sido trasladada al centro de salud desde el inmueble tras comprobar los bomberos la presencia de niveles altos de CO en el aire.

Posteriormente, han sido trasladados los tres afectados al Hospital Universitario de Navarra en SVB. Han intervenido Bomberos Peralta, Equipo Médico, y una ambulancia SVA y otra SVB.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) Deportivo y Racing siguen el mano a mano por el liderato

(Crónica) Deportivo y Racing siguen

El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary se encuentra Gambia

El líder opositor camerunés Issa

El delfín de Dodic se impone en las presidenciales de la República Srpska, según resultados provisionales

El delfín de Dodic se

Crónica del Elche - Real Madrid, 2-2

Crónica del Elche - Real

Tres muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Tres muertos en un ataque