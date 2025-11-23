Agencias

El delfín de Dodic se impone en las presidenciales de la República Srpska, según resultados provisionales

Guardar

El candidato de la Alianza de Socialdemócratas Independientes-Milorad Dodik, Sinisa Karan, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas este domingo en la República Srpska, la entidad serbobosnia de Bosnia y Herzegovina, según resultados oficiales aún provisionales.

El presidente de la Comisión Electoral Central, Jovan Kalaba, ha informado de que Karan, delfín del presidente saliente, Milorad Dodik, ha obtenido un 50,89 por ciento de votos.

Su rival, Branko Blanusa, del Partido Democrático Serbio (SDS), habría logrado un 47,81 por ciento de apoyo una vez concluido el escrutinio en el 92,79 por ciento de los centros de votación. El SDS ha rechazado reconocer la victoria de Karan y denuncian iregularidades en el proceso de votación, según recoge el portal de noticias bosnio Raport.

Dodik es el epicentro de una de las mayores crisis políticas recientes en la república, una de las dos entidades semiautónomas que constituyen Bosnia y Herzegovina, cuyo funcionamiento está "supervisado" por el abogado alemán Christian Schmidt, "custodio" de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin hace 30 años a la guerra de Bosnia.

Precisamente las elecciones ocurren porque el líder serbobosnio fue destituido de su cargo en agosto, acusado de "desobedecer" las órdenes de Schmidt, al que llegó a describir como un ejemplo del "hedor de Europa" y de ignorar su autoridad.

Dodik ha planteado la votación como un plebiscito contra Schmidt, al que ha acusado interferir en las elecciones "haciéndose pasar por diplomático para pasearse por los centros de votación" e influir en el resultado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Crónica del Elche - Real Madrid, 2-2

Crónica del Elche - Real

Tres muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Tres muertos en un ataque

ACT. El TAD abre expediente a Javier Tebas por incumplir la confidencialidad del FC Barcelona

Miguel Galán denunció ante el Tribunal Administrativo del Deporte la divulgación de datos económicos del club catalán, lo que motivó que se explore la posible inhabilitación del máximo dirigente de LaLiga por vulnerar normas de confidencialidad

ACT. El TAD abre expediente

Dos muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Dos muertos en un ataque

Isa Pantoja se sienta en '¡De viernes!' y aclara cuál es su relación con su hermano

En medio de tensiones familiares y tras la reciente separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, Isa Pantoja expresó sentimientos encontrados por el acercamiento de su hermano, admitiendo cautela y preocupación por mantener su actual estabilidad personal frente al posible reencuentro

Isa Pantoja se sienta en