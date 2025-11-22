Agencias

Trump matiza que su plan de paz para Ucrania no es una propuesta definitiva

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que su plan de paz de 28 puntos para Ucrania no es una propuesta definitiva a pesar de que ha exigido a Ucrania que responsa a la inciativa antes del próximo jueves.

"No. No es mi oferta final", ha afirmado Trump a la prensa. "Nos gustaría conseguir la paz. Debería de haber pasado hace mucho tiempo", ha añadido en delcaraciones a la prensa.

"La guerra con Ucrania no debería de haber ocurrido jamás. Si yo hubiera sido presidente no habría pasado. Estamos intentando que termine. De una una forma u otra tenemos que hacer que termine", ha apuntado.

Uno de los periodistas ha planteado a Trump qué ocurrirá si el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no acepta el plan antes del jueves. "Entonces puede seguir combatiendo con todo su corazón", ha respondido.

Trump ha realizado estas declaraciones a la prensa desde el jardín de la Casa Blanca antes de partir hacia la base aérea de Andrews, donde tiene previsto reunirse con el exgolfista profesional Jack Nicklaus.

La propuesta de Trump, no oficial a pesar de que ha sido publicada por varios medios de comunicación, prevé la cesión del este de Ucrania a Rusia y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos puntos han sido ya rechazados por aliados de Ucrania, que defienden la integridad territorial del país.

El domingo está previsto que se reúnan en Ginebra representantes de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos para abordar la propuesta de Trump. El secretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Dan Driscoll, y su equipo están ya en la ciudad suiza para reunirse con la delegación ucraniana.

Está previsto que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Donald Trump Steve Witkoff se sumen el domingo a las reuniones, según fuentes citadas por la CNN. El objetivo es cerrar un acuerdo antes de un encuentro entre Trump y Zelenski que se celebrará "pronto".

Por otra parte, Trump ha advertido de que podría enviar tropas de la Guardia Nacional a Nueva York "si lo necesitan". "Ahora mismo hay otros lugares que lo necesitan más", ha argumentado el mandatario, que el viernes recibió al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. "Fue una reunión muy buena la de ayer. Hablamos de eso, pero si lo necesitan, lo haré", ha indicado.

