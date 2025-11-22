Agencias

La familia de Montserrat Caballé considera el fraude fiscal "una anécdota" frente a su legado

Guardar

Montserrat Caballé, una de las sopranos más reconocidas del siglo XX, falleció en 2018 dejando un legado artístico que continúa siendo celebrado. En reconocimiento a su contribución cultural, el Ayuntamiento de Barcelona propuso hace dos años la creación de una estatua en su honor, iniciativa que fue acogida positivamente por su familia. Sin embargo, en los últimos días, la colocación de la estatua en la zona de Glòries ha generado controversia entre asociaciones de vecinos.

La sobrina de Montserrat Caballé se ha pronunciado recientemente sobre la polémica, optando por mantenerse firme en una posición de neutralidad respecto a los conflictos vecinales. Según explicó al equipo de Europa Press, se enteró hace apenas unas pocas horas de la escalada mediática del tema, cuando una reportera le contactó directamente. "No tengo nada que decir", manifestó inicialmente, aunque luego aclaró que hace dos años el Ayuntamiento presentó la propuesta y la familia respondió afirmativamente sin esperar más noticias.

Sobre el alcance de la controversia, la sobrina de Caballé reconoció haber visto la noticia publicada recientemente sobre la decisión del alcalde Collboni de colocar la estatua en Glòries, pero aseguró desconocer detalles adicionales hasta que fue enterada por los medios de comunicación. Cuando se le preguntó sobre las asociaciones de vecinos que han cuestionado la iniciativa, dejó clara su postura: "Cada uno es libre de opinar lo que quiera, de pensar lo que quiera". Rechazó categóricamente entrar en la discusión sobre los aspectos más controvertidos de la vida de la artista, considerándolos meramente anecdóticos en comparación con su legado artístico.

"Se comenta algo de esto del fraude fiscal. Me parece que es una anécdota entre tantas que existen", declaró, para luego enfatizar los logros de su tía. Según sus palabras, Montserrat Caballé merece ser recordada por haber "llevado a Barcelona por el mundo" y por haber "defendido su ciudad y su país en todo el mundo". Con esta reflexión, apuntó directamente a la responsabilidad de las autoridades y vecinos de llegar a un acuerdo: "Oye, que se aclaren entre el vecindario y el Ayuntamiento".

Cuando se le cuestionó sobre comparaciones con la propuesta de una estatua dedicada a Freddie Mercury, que también estaría ubicada en la misma zona y que ha generado reacciones similares, la sobrina de Caballé expresó su apoyo a ambos homenajes, considerándolos actos legítimos de reconocimiento a dos artistas que marcaron la historia de Barcelona en el mundo. "Evidentemente, como sobrina de Montserrat, considero que es bonito todo lo que se haga recordándola. Porque creo que fue una persona maravillosa y que creo que se merece que su ciudad la recuerde", aseguró.

Finalmente, zanjó el tema dejando claro el posicionamiento de la familia: cualquier conflicto vecinal es asunto que debe resolverse entre los residentes y las autoridades municipales, sin que la familia de Caballé intervenga en el debate.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oncólogos alertan del aumento de la incidencia de cáncer de páncreas en España con 10.338 casos nuevos en 2025

Las principales asociaciones médicas del país subrayan que el grupo de 50 a 69 años presenta el mayor porcentaje de diagnósticos, mientras que los mayores de 80 años registran la cifra más alta de defunciones, alertando sobre la necesidad de prevención

Infobae

Fernando Alonso: "Nunca hubiese pensado estar en Q3, ha habido un regalo con la lluvia"

Fernando Alonso: "Nunca hubiese pensado

La Federación de Luchas Olímpicas celebra en Oviedo la Gala Policial Internacional 2025

La Federación de Luchas Olímpicas

Bielorrusia excarcela a 31 ucranianos como gesto de "buena voluntad" en plena negociación con EEUU

Bielorrusia excarcela a 31 ucranianos

La UE comprometerá 7.000 millones de euros más para las energías renovables y el acceso a la electricidad en África

La UE comprometerá 7.000 millones