Dimite fiscal general interino de Ecuador para evitar una prórroga de funciones "ilegítima o malinterpretada"

La Fiscalía General de Ecuador (FGE) ha anunciado este viernes la dimisión del fiscal general interino, Wilson Toainga, en el cargo desde abril de 2019, a fin de evitar una ampliación de sus funciones que pueda ser concebida de manera errónea o tildada de ilegal, según ha explicado el propio fiscal en una nota pública.

"En abril de 2019, fui designado por el CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) como fiscal general del Estado subrogante para el período abril 2019 - abril 2025 (...). Transcurrido un tiempo prudencial de prórroga de funciones y con el fin de evitar que mi ejercicio prolongado se torne ilegítimo o sea malinterpretado, presento mi renuncia irrevocable a las funciones de fiscal general del Estado subrogante", reza la nota de Wilson, difundida por la FGE en su cuenta de X.

El ahora exfiscal ha reprochado a las instituciones que, hasta la fecha, el organismo encargado de designar a las principales autoridades de la Fiscalía General no lo ha hecho. No obstante, ha asegurado que continuará "desempeñando (sus) funciones en pro de la ciudadanía en la unidad o lugar donde la FGE las requiera".

Wilson, que asegura dejar el cargo "tranquilo" por haber desempeñado sus funciones "con profesionalismo y responsabilidad", ha agradecido a sus familiares, sus compañeros en el seno de la Institución y otros empleados públicos y cooperantes nacionales e internacionales "el apoyo a esta (su) administración en el cumplimiento de sus objetivos".

Tras la renuncia de Toainga, será el fiscal subrogante Leonardo Alarcón Argudo el encargado de sustituirlo como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe a un nuevo fiscal general titular, según ha informado el diario ecuatoriano 'El Universo'.

Alarcón fue designado como fiscal general subrogante, el pasado 3 de octubre, por el Consejo de la Judicatura --previo pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado--, con los votos a favor de cinco vocales y ante la ausencia temporal de Toainga, que viajó a Brasil en ese mes.

