(Crónica) El Villarreal tumba al Mallorca y Barrenetxea sube de nivel

El Villarreal CF se impuso (2-1) al RCD Mallorca en la jornada 13 de LaLiga EA Sports este sábado para mantener el ritmo de los mejores equipos de la tabla, mientras que la Real Sociedad mantuvo la buena dinámica (1-3) ante Osasuna y el RC Celta recuperó la senda de la victoria con un 0-1 al Deportivo Alavés.

Los de Marcelino García Toral tuvieron que sudar pero cumplieron en La Cerámica para sumar 29 puntos en tercera posición, solo dos menos que el FC Barcelona. El 'Submarino' empezó apretando, encerrando a su rival, y encontró premio pronto con el 1-0 de Gerard Moreno, cuarta jornada seguida marcando, a los seis minutos en una mala acción defensiva del rival.

Sin embargo, el Mallorca respondió a los dos minutos con el empate de Samu Costa, y los de Jagoba Arrasate pasaron a tutear a los de amarillo. Ambos pudieron marcar el segundo, pero al descanso no se movió el empate. La guerra táctica y la compostura balear mantuvo sujeto el juego del Villarreal aunque con menos producción, hasta que 'Tani' Oluwaseyi hizo el 2-1 ya en el minuto 83.

Antes, el Mallorca se libró de un penalti que el árbitro rectificó con el VAR, pero los de Marcelino insistieron, pese a renunciar a Moreno para dosificarle los minutos, hasta rubricar los tres puntos. Los de Arrasate no supieron hacer buena la victoria ante el Getafe y, después del parón, vuelven a sentir el agobio de la zona de descenso con 12 puntos.

La tanda sabatina se había abierto en Mendizorrotza, donde hubo mucho espesor en la primera mitad. Pero tras el descanso se animó el encuentro y en el 54' Iago Aspas forzó un penalti, al ser golpeado por el portero Antonio Sivera en su salida a ras de césped ante un balón suelto. El propio Aspas ejecutó esa pena máxima a su lado izquierdo y metió el 0-1.

Luciendo su irregularidad de este otoño, el Alavés consumó su derrota porque Carles Aleñá, Lucas Boyé y Mariano Díaz echaron en falta colmillo de cara a puerta. Mientras los vitorianos lucen 15 puntos en la mitad de la tabla, el Celta alcanzó los 16 puntos tras sumar su sexta victoria en sus últimos siete partidos oficiales entre todas las competiciones.

Por su parte, en El Sadar, los locales alargaron su mala imagen en el torneo liguero. Pese a empezar marcando con un cabezazo de Alejandro Catena tras un córner en el 42', Osasuna sucumbió después del descanso. Brais Méndez anotó el 1-1 con un zurdazo cruzado y raso en el área, que tropezó en un adversario, y Gonçalo Guedes hizo el 1-2 también de zurda.

En su caso fue a banda natural, culminando un bonito ataque en el minuto 59. La sentencia a favor del equipo 'txuri-urdin' llegó en el 82', cuando Ander Barrenetxea consiguió un golazo casi desde el centro del campo para firmar el 1-3 y superarse a sí mismo en una temporada de quilates en lo personal. Este resultado sitúa a la Real Sociedad con 16 puntos, mientras que los rojillos siguen abajo con 11 puntos.