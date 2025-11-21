Doña Sofía elige el mismo color que la Reina Letizia y deslumbra con su mejor look en una jornada histórica

El color elegido por doña Sofía durante la ceremonia en el Palacio Real coincidió con el atuendo de la Reina Letizia, un detalle que no pasó desapercibido en el evento marcado por la solemnidad y la participación de la familia real. La ocasión se convirtió en un acto histórico, ya que el rey Felipe VI otorgó a su madre, doña Sofía, el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la monarquía española, en reconocimiento a sus décadas de servicio y compromiso con el país. Según consignó el medio, el homenaje tuvo lugar en el contexto de la conmemoración por los cincuenta años de la restauración de la monarquía en España, lo que sumó un significado especial al desarrollo de la ceremonia.

De acuerdo con la información publicada, la entrega del Toisón de Oro se realizó en presencia de la familia real, incluida la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Durante la celebración, la emoción fue palpable entre los asistentes, con especial atención a la reacción de la homenajeada, que recibió la condecoración mostrando contención y agradecimiento por el reconocimiento otorgado por su hijo. El acto reforzó la imagen de unidad y continuidad dentro de la familia real en un momento simbólico para la institución.

Según detalló la fuente original, el atuendo de doña Sofía fue diseñado especialmente para la ocasión por Alejandro de Miguel, su diseñador habitual. Doña Sofía estrenó un conjunto rosa compuesto por un vestido recto y una chaqueta estructurada de cuello redondo sin solapas, adornada con un ribete de pedrería. La elección del color no solo armonizó con el vestuario de la Reina Letizia, quien también optó por un tono rosa empolvado, sino que generó comentarios acerca del guiño de complicidad mostrado por ambas durante la jornada.

El medio también reportó que doña Sofía completó su estilismo con accesorios cuidadosamente escogidos: zapatos en tono nude de tacón bajo, un clutch tipo joya y piezas de alta joyería con un claro simbolismo familiar. Entre estas joyas destacaron unos pendientes de perlas con forma de lágrima y diamantes incrustados, junto con una pulsera de rubí y diamantes perteneciente al legado de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela de Don Juan Carlos y ascendiente de la familia real, según relató la publicación.

La ceremonia en el Palacio Real se inscribió como culminación de una jornada en la que la Reina Emérita ocupó un papel central no solo por el alto reconocimiento recibido, sino por el ambiente de afecto y respeto expresado por los miembros de la familia real y las figuras presentes. El evento, según consignó el medio, puso en relieve la trayectoria de doña Sofía, su dedicación y su papel en la consolidación de la monarquía en las últimas décadas, otorgando especial relevancia al simbolismo del Toisón de Oro en el marco del aniversario relevante para la Corona española.