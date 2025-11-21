Bolivia celebrará elecciones municipales y regionales el 22 de marzo de 2026

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) ha anunciado este jueves que el país celebrará elecciones municipales y regionales el 22 de marzo de 2026, a las que no podrán concurrir partidos como Evo Pueblo, del expresidente Evo Morales, o Alianza Libre, del exmandatario y excandidato presidencial, Jorge Tuto Quiroga, al no disponer personalidad jurídica antes del pasado 20 de agosto.

Los bolivianos estarán llamados a las urnas para elegir a más de 5.000 cargos políticos en nueve gobernaciones --que contempla la celebración de una segunda vuelta-- y 342 alcaldías, además de concejos municipales y departamentos, según recoge el diario 'El Deber'. Se espera que las nuevas autoridades tomen posesión del cargo el 3 de mayo de 2026.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, ha convocado los comicios horas después de que el jefe del Estado, Rodrigo Paz, haya promulgado la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales Regionales y Municipales, un acto tras su aprobación a contrarreloj en las dos cámaras legislativas.