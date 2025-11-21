Agencias

ACT. El TAD abre expediente a Javier Tebas por incumplir la confidencialidad del FC Barcelona

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), tras una denuncia interpuesta por Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte, debido al "incumplimiento del deber de confidencialidad al revelar los estados financieros del FC Barcelona".

Así lo describió el propio Miguel Galán desde su cuenta en la red social X. "Javier Tebas será inhabilitado por el TAD, apoyándose en la resolución de inhabilitación que obtuve de Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien incumplió el deber de neutralidad", añadió Galán en su mensaje.

Esta apertura de expediente se produce después de que LaLiga invalidase el pasado 2 de abril una venta de 475 palcos VIP del Spotify Camp Nou por valor de 100 millones de euros a modo de palanca. El organismo presidido por Tebas se valió de una auditoría al Barça que no lo consideraba como ingresos de 2024 y por ello redujo dicha cantidad en el límite del coste de su plantilla, lo cual apartó al club de la regla del 1:1 para el juego limpio financiero.

Crowe Global, empresa auditora del Barça tras relevar a Grant Thornton, no aceptó la palanca de los palcos. Por ello, tras haber recibido el 3 de enero la documentación que le faltaba, LaLiga hizo públicas las cifras culés basándose en la Norma de Elaboración de Presupuestos (NEP) y procuró que el Consejo Superior de Deportes (CSD) hiciese un informe de control específico, a colación del recurso para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

El asunto apenas avanzó hasta que el CSD recalcó el 3 de abril que "por no tener competencias" no entraba a valorar el control económico ejercido por LaLiga. Al mismo tiempo, el Barça expresó su "sorpresa e indignación" por que "desconocía" una carta de LaLiga que había desvelado la operación relacionada con las salas VIP del estadio aún en obras.

La entidad culé tildó este hecho de "comportamiento inapropiado" por parte de LaLiga "al hacer públicos los detalles de la información financiera proporcionada por el club a la patronal, así como al hacer públicas las decisiones de los órganos de LaLiga contra el FC Barcelona".

El pasado 20 de octubre, el CSD recibió una denuncia de Galán y de un socio del Barça. "Por reunir esta denuncia los criterios para su elevación, se dio traslado al Tribunal Administrativo del Deporte, que hoy ha notificado formalmente a las partes la apertura de un expediente", explicaron a Europa Press fuentes del CSD.

