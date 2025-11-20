Toto Wolff vende al estadounidense George Kurtz un 15% de su participación en Mercedes-AMG PETRONAS

El Mercedes-AMG PETRONAS F1 ha anunciado que el magnate estadounidense George Kurtz, CEO y fundador de la empresa CrowdStrike, se ha convertido en su nuevo copropietario tras comprar un 15% de la participación de Toto Wolff, siendo nombrado también asesor tecnológico del equipo de cara al Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Mediante la adquisición personal de una participación minoritaria del 15% en la entidad propietaria controlada por Toto Wolff, que posee un tercio del equipo en asociación con Mercedes-Benz e INEOS, Kurtz se une a Mercedes-Benz, INEOS y Toto Wolff en el grupo propietario a largo plazo del equipo", indicó este jueves la escudería en su página web.

"Kurtz también se une al comité directivo estratégico del equipo junto con el presidente del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius, el fundador y presidente del Grupo INEOS, Sir Jim Ratcliffe, y Toto Wolff. La gobernanza del equipo se mantiene sin cambios y Wolff continúa desempeñando todos sus cargos ejecutivos", aclaró el comunicado del equipo con sede en Brackley (Inglaterra).

La misma nota de prensa describió al multimillonario Kurtz como "un consumado piloto de resistencia y un líder empresarial de renombre mundial, fundador de la empresa de ciberseguridad con IA más exitosa de la era moderna". "Como emprendedor, tecnólogo y director ejecutivo de una empresa del S&P 500, ha impulsado y desarrollado innovación y equipos de primer nivel", añadió el texto de Mercedes-AMG.

"Su experiencia abarca de forma singular la ciberseguridad, las operaciones tecnológicas a gran escala y el automovilismo profesional. En su calidad de asesor, Kurtz apoyará la estrategia de innovación y tecnología del equipo, centrándose en la intersección entre el automovilismo de competición, el análisis de datos y el rendimiento. También trabajará para expandir el ecosistema del equipo en los sectores tecnológicos de EE.UU. y a nivel mundial, y para asegurar una ventaja competitiva e inversión de nuevos socios tecnológicos", añadió la nota.

Luego Kurtz dijo que "para ganar en las carreras y en ciberseguridad se requiere velocidad, precisión e innovación". "Los milisegundos importan. La ejecución es clave. Los datos son la clave del éxito", apostilló. "La tecnología está transformando la ventaja competitiva y las capacidades humanas en todos los ámbitos, incluido el automovilismo. Me entusiasma ayudar al equipo a avanzar con seguridad", sentenció.

Igualmente Wolff afirmó que "la trayectoria de George es excepcional por su amplitud: es piloto, un leal embajador deportivo de Mercedes-AMG y un emprendedor extraordinario". "Comprende tanto las exigencias de las carreras como la realidad de crear y expandir empresas tecnológicas. Esta combinación aporta una perspectiva específica cada vez más relevante para el futuro de la Fórmula 1", aseveró al respecto.

Por último, el texto de prensa señaló que "la adquisición por parte de Kurtz se basa en años de asociación estratégica desde que CrowdStrike se convirtió en socio global del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 en 2019". "Esta asociación estratégica continúa, con CrowdStrike proporcionando soluciones de ciberseguridad impulsadas por IA que protegen la infraestructura tecnológica del equipo", zanjó el comunicado.