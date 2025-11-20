La suplementación con un agente simbiótico mejora la función hepática y vascular en un modelo experimental de colestasis

El grupo liderado por Javier Blanco Rivero documentó una mejora de la presión arterial y una regulación de neurotransmisores vasculares clave tras el uso de un agente simbiótico en ratas con colestasis experimental, resultados que abren perspectivas en la búsqueda de alternativas terapéuticas para la enfermedad hepática. Según informó el equipo a Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, estas intervenciones produjeron una recuperación significativa de la función de inervación perivascular mesentérica y un aumento de la liberación de noradrenalina y óxido nítrico, junto con una modulación del nivel de neuropéptido CGRP, fundamental en los procesos de vasodilatación mesentérica. El estudio observó que la suplementación no logró una reversión total del daño, pero sí condicionó una mejora en los parámetros circulatorios y marcadores de inflamación.

De acuerdo con Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, el experimento empleó como agente simbiótico el preparado comercial 'Prodefen', suministrado a ratas que fueron sometidas de manera controlada a colestasis quirúrgicamente inducida. El personal investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y el CIBERCV describió que, si bien la composición general de la microbiota intestinal de los animales tratados no mostró variaciones estadísticamente significativas, sí se registraron descensos en los niveles de endotoxemia, lo cual implica una menor presencia de sustancias bacterianas proinflamatorias en la sangre. Además, se identificó un incremento de ácidos grasos de cadena corta: acetato, propionato y butirato. Estos metabolitos han sido asociados a la protección de órganos como el hígado y los riñones y a la atenuación de respuestas inflamatorias sistémicas.

La colestasis hepática, tal como explicó el medio, se caracteriza por la acumulación de ácidos biliares dentro del propio hígado, proceso que ocasiona daño en este órgano y genera complicaciones adicionales tanto a nivel renal como vascular. El desarrollo de inflamación sistémica forma parte del cuadro clínico de la enfermedad. Según consignó Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, las opciones actuales de tratamiento para los casos graves se centran en el trasplante hepático como única vía curativa, razón por la que existe interés por explorar abordajes que puedan complementar o retrasar la progresión de la patología y proporcionar mejor calidad de vida a quienes la padecen.

El artículo detalla además que, dentro de las estrategias de investigación más recientes, los compuestos dirigidos a modular la microbiota intestinal han ganado protagonismo. Probióticos y prebióticos, y sobre todo la combinación de ambos —los simbióticos—, muestran potencial en estudios preclínicos y clínicos con distintas enfermedades hepáticas al modular la comunidad microbiana intestinal y reducir marcadores inflamatorios. El estudio efectuado por el grupo de Blanco Rivero expuso que, específicamente, el empleo de 'Prodefen' favoreció una mejoría de los parámetros circulatorios y renales en el modelo animal, en paralelo a los efectos antiinflamatorios descritos.

De acuerdo con lo manifestado por los autores en Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, la suplementación simbiótica con 'Prodefen' normalizó en parte las funciones metabólicas sistémicas alteradas por la colestasis, aunque no mostró capacidad para regenerar por completo el tejido dañado. Entre los mecanismos identificados se halló la mejora de la función renal y la reducción de la inflamación sistémica, lo que sustentó la hipótesis de que los tratamientos dirigidos a la microbiota representan una alternativa prometedora para contener o retrasar las complicaciones de las enfermedades hepáticas.

El medio informó que las concentraciones elevadas de ácidos grasos de cadena corta observadas tras la administración de 'Prodefen' contribuyeron a la protección hepática y renal, vínculándose con un entorno sistémico menos propenso a la inflamación y a la progresión de los daños inducidos por la colestasis. Además, la modulación de neurotransmisores vasculares como el CGRP, la noradrenalina y el óxido nítrico se asoció a la estabilización de la presión arterial y a una mejor regulación circulatoria en los animales estudiados.

Por último, según la información publicada en Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, el grupo concluyó que este tipo de intervenciones podría ser considerado como un complemento a los tratamientos convencionales, con la perspectiva de mitigar las manifestaciones sistémicas y metabólicas propias de la colestasis y otras enfermedades hepáticas relacionadas.