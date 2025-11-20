Agencias

La Policía británica detiene a más de 40 manifestantes por mostrar apoyo a la ONG Palestine Action

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este jueves a 47 manifestantes durante una protesta en la capital en apoyo al grupo propalestino Palestine Action, organización prohibida en julio por el Gobierno de Keir Starmer tras protagonizar una incursión en una base británica durante la que realizaron pintadas en aviones militares.

La organización británica Defend Our Juries (DOJ) ha señalado que los manifestantes han organizado una sentada en los alrededores del edificio del Ministerio de Justicia con carteles de apoyo a Palestine Action y en contra del "genocidio" en la Franja de Gaza.

Scotland Yard ha informado este jueves de que otras 120 personas han sido acusadas de mostrar apoyo a la organización, ilegalizada el pasado 5 de julio, lo que eleva el número total de acusados por estos cargos a 254 en el marco de la última ola de protestas desde que se prohibió a Palestine Action.

El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió en octubre una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió a finales de julio al Gobierno británico que rescindiera la ilegalización de la ONG al considerar que representa un abuso de una, de por sí, exagerada ley antiterrorista nacional del año 2000.

