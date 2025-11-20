Según el informe publicado por la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), desde el establecimiento del alto el fuego al norte de la ‘Línea Azul’ a finales de noviembre de 2024, se han localizado más de 360 depósitos de armas abandonados que luego se han transferido a las Fuerzas Armadas de Líbano. En este contexto, la FINUL detalló públicamente que se mantiene una “frágil estabilidad” en esa frontera, mientras las violaciones al acuerdo superan las 10.000 incidencias, con un impacto significativo en la seguridad de la región.

De acuerdo con la información difundida por la FINUL, entre las infracciones al alto el fuego se registran más de 7.500 incursiones aéreas y cerca de 2.500 episodios de ingreso terrestre al norte de la Línea Azul, la frontera que la ONU trazó entre Israel y Líbano hace 25 años. Naciones Unidas reportó estas cifras a través de sus redes sociales, precisando que el monitoreo y la comunicación al Consejo de Seguridad de la ONU corresponden a cada incidente.

El medio detalló que Israel ha argumentado que, pese a los bombardeos lanzados en territorio libanés tras la entrada en vigor del pacto, sus acciones buscan responder a movimientos y operaciones atribuidas a Hezbolá, alegando que tales ataques aéreos no representan un quebrantamiento del acuerdo de no agresión. No obstante, tanto el Gobierno de Beirut como la organización chií han expresado su rechazo ante estos bombardeos, una postura compartida y respaldada por la propia ONU, que ha reiterado su condena hacia estas intervenciones.

La FINUL recordó que el cumplimiento del alto el fuego establecía la obligación de ambas partes, Israel y Hezbolá, de retirar a sus efectivos de la zona sur del Líbano tras un periodo de meses marcado por los enfrentamientos, especialmente a partir del ataque ocurrido el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, según consignó la fuerza de paz, el Ejército israelí no ha evacuado en su totalidad el territorio, conservando cinco puestos de avanzada en suelo libanés. Tales puestos han sido objeto de críticas reiteradas por parte de las autoridades libanesas y del movimiento Hezbolá, que insisten en el desmantelamiento total de la presencia militar israelí en ese sector.

A lo largo de los meses posteriores a la firma del alto el fuego, la FINUL ha subrayado la creciente vulnerabilidad de la estabilidad fronteriza, atribuyéndola a la acumulación de violaciones por ambos medios, tanto aéreo como terrestre. La organización indicó que la reiteración de incidentes representa un desafío para la sostenibilidad del acuerdo y la seguridad de civiles y militares desplegados en la zona, reforzando el pedido de mayor cooperación para prevenir una posible escalada militar, según recordó Naciones Unidas.

Tal como subrayó el organismo internacional, los hallazgos de arsenales y equipamiento bélico no identificados muestran la persistencia de riesgos en el área y la importancia de mantener la vigilancia activa. Estas tareas de localización y entrega de armas, concluyó la FINUL, son informadas de manera sistemática al Consejo de Seguridad de la ONU, que evalúa los efectos de estas infracciones en la dinámica de seguridad regional.

A su vez, la FINUL destacó a través de sus plataformas la necesidad urgente de fortalecer las acciones diplomáticas y medidas de control a lo largo de la franja fronteriza. Naciones Unidas renovó su advertencia ante la posibilidad de una escalada de violencia si no se refuerza la observancia del alto el fuego por parte de las partes involucradas. En distintas declaraciones públicas, la fuerza de paz enfatizó el papel de la comunidad internacional en la prevención de un deterioro mayor de la situación.

La información proporcionada por la FINUL, recogida por diversos medios internacionales, ha sido central en los debates recientes sobre la seguridad en Oriente Medio, al poner de manifiesto el número y la naturaleza de las acciones que entran en conflicto con el pacto de no agresión. El conteo y reporte de estas infracciones se encuentra bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, organismos que analizan el desarrollo de los acontecimientos y su posible impacto en la estabilidad regional.