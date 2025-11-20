El presidente de la Diputación de Pontevedra viaja a Argentina para la cesión de 'A derradeira lección do mestre'

El Museo de Pontevedra custodia el dibujo original de "A derradeira lección do mestre", pero el Centro Gallego de Buenos Aires es propietario de la pintura, pieza central en las negociaciones entre ambas instituciones. La dirección de la Diputación de Pontevedra busca obtener la cesión temporal de esta obra para completar una de las colecciones más importantes del legado de Castelao. Según detalló el medio, el viaje institucional encabezado por el presidente de la Diputación, Luis López, tiene como objetivo concretar el acuerdo, para que la pintura pueda integrarse de manera temporal al patrimonio expositivo del museo de la provincia.

De acuerdo con lo publicado, López iniciará su desplazamiento a Buenos Aires este sábado, acompañado por el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y el diputado de Cultura, Jorge Cubela. La agenda incluye, además de la gestión del préstamo, una serie de actos y reuniones con la comunidad gallega residente en la capital argentina y en Montevideo, Uruguay. El medio informó que estos encuentros buscan reforzar los lazos entre la Galicia territorial y su diáspora, enraizados históricamente en la emigración y la transmisión de la cultura gallega fuera de España.

Según relató la fuente, las negociaciones para conseguir la cesión de "A derradeira lección do mestre" atraviesan su etapa final. Ambas partes, gallega y argentina, trabajaron durante el último mes para dejar perfilado el contrato. La visita a Pontevedra del presidente del Centro Gallego de Buenos Aires, José María Vila Alén, permitió, reportó el medio, pactar los puntos del acuerdo y actualmente solo resta la firma formal del documento.

El acto de transferencia de la famosa obra de Castelao, uno de los grandes intelectuales y artistas del galleguismo, servirá también como cierre a las actividades de conmemoración del 75 aniversario de su fallecimiento. Según consignó la fuente, el traslado de la pintura tiene relevancia por tratarse de una de las piezas más emblemáticas y emotivas de la trayectoria de Castelao, cuya obra sigue siendo referente para la identidad gallega.

En la agenda de la delegación pontevedresa también se incluye un acercamiento a las instituciones gallegas en Sudamérica, lo que permitirá fortalecer los vínculos con las entidades que reúnen a la colectividad emigrada. Tal como destacó el medio, esta acción institucional persigue un doble fin: ampliar el patrimonio artístico de Galicia y favorecer el diálogo entre la Galicia continental y su vasta comunidad internacional.

La noticia destaca la proyección cultural de la misión y el papel clave de las instituciones en la conservación y difusión del patrimonio gallego. El medio enfatizó la significación del recorrido realizado por la pieza y el interés de las autoridades en subrayar el mensaje de unidad entre Galicia y sus descendientes en el exterior, quienes han conservado obras y tradiciones durante décadas.

La obra "A derradeira lección do mestre" sintetiza valores de la historia gallega y su memoria colectiva. El acuerdo entre la Diputación de Pontevedra y el Centro Gallego de Buenos Aires, según publicaron, pretende facilitar un acceso más directo del público gallego a este símbolo artístico, al mismo tiempo que refuerza el papel del Museo de Pontevedra como custodio de las principales piezas de Castelao a nivel internacional.

Finalmente, la misión oficial a Sudamérica se articula como un gran acontecimiento en las relaciones culturales y patrimoniales gallego-argentinas y gallego-uruguayas, según informó la fuente, que insistió en el impacto esperado en la red global de la colectividad gallega y en la visibilidad internacional del legado de Castelao.