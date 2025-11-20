Clara Lago recuerda su momento 'tierra trágame' con la Reina Letizia: "Decirle figurilla de pesebre, mi ruina"

Hoss Intropia abre nueva tienda en Vigo y, para amadrinar esta inauguración tan especial en la ciudad más navideña de España, la firma ha contado con tres madrinas de lujo: Lulú Figueroa, Malena Costa -que ha anunciado que está embarazada de una niña-, y Clara Lago, que más cercana que nunca y sin perder la sonrisa ha recordado su momento 'tierra trágame' con la Reina Letizia, que mantenía 'en secreto' y que se volvió viral cuando decidió hacerlo público hace una semana.

Fue en el podcast 'La Ruina', donde la actriz se sintió tan cómoda que no dudó en revelar la anécdota que vivió con su Majestad en 2014, a pocos días de que Felipe VI ascendiese al trono. Como ha relatado, se encontró por casualidad con los entonces Príncipes en la Cantina del Matadero y, tras tomarse dos vinos, decidió pasar por delante para 'forzar' un encuentro y poder charlar con ellos.

La cosa funcionó, ya que al establecer "contacto visual" Doña Letizia la saludó por su nombre, "como si nos conociéramos de toda la vida". "Me acerco, les saludo... haciendo súper bien mi papel. Ellos estaban ahí como gente normal y yo los trato como gente normal" relató divertida, confesando que todo 'se fue al traste' cuando la madre de la Princesa Leonor le dijo "qué delgadita estás".

Un comentario que solía decirle su íntima amiga, la también actriz Ingrid Rubio, haciendo alusión a que al ser "tan chiquitita y tan flaquita" parecía "una figurilla de pesebre". Y al escuchar a la Reina, el subcosciente de Clara la traicionó y sin pensárselo le espetó, "mira quién fue a hablar, si parece una figurilla de pesebre".

"Ella se quedó como que no... A Felipe creo que le hizo un poco de gracia, como risa nerviosa. Letizia, si me estás escuchando, te pido perdón" expresaba mitad divertida mitad avergonzada en la entrevista.

Un momento 'me quiero morir' que la protagonista de 'Ocho apellidos vascos' ha rememorado en su visita a Vigo: "Se puede llamar la ruina, mi ruina con Doña Letizia" ha exclamado entre risas. "Bueno, ya está, es una anécdota graciosa como he dicho antes, que bueno, pues si me llegaba a pasar con otra persona pues igual no tendría tanta gracia, pero claro, siendo con ella pues decirle eso a ella, pues al final por eso es mi ruina..." ha añadido intentando quitarle hierro, afirmando que "tampoco creo que ella se ofendiera, la verdad. Creo que se reiría luego con Felipe yendo a casa diciendo 'oye, esta tarada que va y me dice, figurilla de pesebre'... pero no había maldad".