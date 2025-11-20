Alemania retira por primera vez su apoyo a la prórroga del mandato de la UNRWA

El Gobierno de Alemania ha retirado, por primera vez, su apoyo a la extensión del mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), durante una votación preliminar que ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas, que pretende extender su misión hasta 2029.

El representante alemán ante el organismo multilateral se ha abstenido junto a otros quince países de una resolución que ha salido adelante con 144 apoyos y once votos en contra, si bien está prevista que en diciembre se celebre una votación final para prorrogar el mandato del organismo, que concluye en junio de 2026, por tres años más.

Desde Berlín, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha justificado esta posición, de la que ha dicho que es fruto del consenso en la coalición de Gobierno, porque espera "reformas coherentes y verificables dentro de la UNRWA" y "cambios significativos" en su trabajo antes de respaldar una nueva renovación de mandato. En particular, el jefe de la diplomacia alemana ha denunciado "algunos casos" de cooperación con grupos hostiles a Israel.

"Hemos asumido las consecuencias y esperamos que este mensaje se entienda y que las reformas necesarias se implementen finalmente", ha declarado al respecto, mientras que ha reconocido que aproximadamente seis millones de personas en Cisjordania y en la Franja de Gaza, pero también en Líbano, Jordania y Siria, reciben asistencia vital de la UNRWA.

La Agencia ha enfrentado acusaciones por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu por supuestos vínculos de decenas de empleados con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien la Corte Internacional de Justicia (CIJ) apuntó a mediados de octubre a una falta de "pruebas" que respaldasen dichas declaraciones.