Unity y Epic Games se unen para crear un ecosistema de videojuegos abierto e interoperable

Unity y Epic Games han anunciado una colaboración para avanzar en un ecosistema de videojuegos que sea abierto e interoperable, que permitirá a los desarrolladores incorporar juegos creados con el motor Unity en Fornite.

Las dos compañías ofrecen a los desarrolladores y creadores sendos motores gráficos, Unity y Unreal Engine, respectivamente, permitiendo el desarrollo de videojuegos, pero con marcos de trabajo separados.

Este miércoles, las dos compañías han anunciado una alianza en el marco de la conferencia anual de Unity, Unite 2025, con la que esperan dar más oportunidades a los desarrolladores para "crear juegos divertidos, alcanzar audiencias más grandes y encontrar el éxito", según ha expresado el fundador y director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney.

Esta alianza permitirá, por una parte, que los juegos creados con Unity puedan integrarse en Fortnite, y que los desarrolladores participen en el programa 'Economía de Creadores de Fortnit'.

Unity, además, añadirá la compatibilidad con Unreal Engine en la plataforma de comercio multiplataforma, una solución que permite a los desarrolladores gestionar su catálogo y comercio global desde un único panel de control dentro de Unity.

Esto significa que, a partir del próximo año, los desarrolladores podrán "gestionar precios, promociones y operaciones en tiempo real con Unreal Engine", como explican desde Unity en un comunicado.

Los anuncios hechos en el marco de la colaboración entre Unity y Epic Games son el primer paso para crear un ecosistema de videojuegos abierto e interoperable. "La libertad de elección y los sistemas abiertos generan crecimiento para todos en el ecosistema de los videojuegos", ha afirmado el presidente y director ejecutivo de Unity, Matt Bromberg.