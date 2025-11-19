Crónica del Arsenal FC - Real Madrid, 2-1

Las últimas jornadas de la Liga de Campeones Femenina han dejado cambios notables en la clasificación del grupo, ya que el doblete de Alessia Russo puso en entredicho las aspiraciones del Real Madrid en Londres. Según consignó Europa Press, el equipo español perdió la oportunidad de consolidarse entre los primeros puestos tras dejar escapar la ventaja inicial obtenida poco antes del descanso frente al Arsenal en Meadow Park.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro disputado la noche del miércoles se mantuvo igualado durante la primera parte, en la que ninguno de los equipos mostró superioridad ofensiva. El Arsenal, que no encontró claridad en el ataque y evidenció problemas similares a los del inicio de la temporada, dispuso de una ligera ventaja en la tenencia del balón. Por su parte, el Real Madrid planteó un esquema en el que Naomie Feller ocupó la posición de delantera central, mientras que Athenea del Castillo jugó por la banda izquierda. Linda Caicedo permaneció poco influyente en las acciones del primer tiempo, aspecto que coincidió con la escasa aparición de Mariona Caldentey en el conjunto inglés. Las mejores opciones, según publicó Europa Press, terminaron anuladas por fuera de juego, una para Russo y otra para Feller. En el Arsenal, Chloe Kelly y Olivia Smith intentaron modificar la dinámica cambiando de banda, aunque sin resultar en situaciones de peligro reales.

Europa Press detalló que las delanteras apenas dispusieron de oportunidades debido a la solidez de las defensas en ambos equipos, que limitaron los espacios e impidieron el desarrollo de jugadas claras en los primeros 45 minutos. Poco antes del descanso, un centro de Sara Däbritz fue repelido por la zaga local y el despeje terminó en los pies de Caroline Weir, quien marcó el 0-1 al minuto 43, adelantando al club madrileño.

Ya en la segunda mitad, las inglesas mostraron una versión diferente. Europa Press reportó que el Arsenal ajustó su planteamiento y aprovechó errores defensivos del Madrid. Russo igualó el marcador en el minuto 53 gracias a un remate de cabeza tras un centro que rebotó afortunadamente en María Méndez. Minutos después, exactamente al 67, Russo nuevamente superó a la defensa madridista y firmó el segundo tanto tras un saque de esquina, repitiendo su papel decisivo en enfrentamientos previos entre ambos clubes.

La reacción del Real Madrid no se materializó a pesar de los cambios introducidos por el entrenador Pau Quesada, quien realizó tres sustituciones casi simultáneas, según explicó Europa Press. Sheila García ingresó por Olga Navarro en el minuto 59, y posteriormente, en el 68, Redondo, Dorado y Keukelaar reemplazaron a Feller, Däbritz y Athenea del Castillo respectivamente. Más tarde, Santiago sustituyó a Yasmim en el minuto 83, pero el juego colectivo del club blanco no ofreció argumentos suficientes para igualar el marcador.

En los minutos finales, las inglesas pudieron ampliar la diferencia en el marcador, incluso con Russo cerca de lograr el tercer tanto en su cuenta personal. Europa Press puntualizó que el Arsenal volvió a encontrar confianza en su juego de bandas, aumentando la amenaza sobre la portería de Misa Rodríguez, quien defendió el arco madridista junto a una defensa formada por Navarro, Méndez, Lakrar y Yasmim.

El resultado ubica al Real Madrid con siete puntos, uno más que el Arsenal, mientras restan dos jornadas por disputarse en la fase de liga. Este revés dejó a las jugadoras dirigidas por Quesada en una situación menos favorable para afianzarse en el ‘Top 4’ del grupo, incrementando la presión sobre los siguientes compromisos. Según reiteró Europa Press, la remontada del Arsenal se produjo en un contexto muy similar al que enfrentaron ambos equipos en la edición previa de la Champions, donde Russo también impuso condiciones tras el descanso.

La árbitra italiana Silvia Gasperotti dirigió el encuentro en Meadow Park y amonestó a la jugadora Chloe Kelly del Arsenal en el minuto 56 por una falta táctica. Los alineaciones iniciales contaron por el lado inglés con Van Domselaar, Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe, Cooney-Cross, Mariona, Maanum, Kelly, Smith y Russo. El Real Madrid jugó con Rodríguez en la portería, una línea defensiva con Navarro, Méndez, Lakrar y Yasmim, además de Angeldahl, Däbritz, Feller, Weir, Caicedo y Athenea integrando el resto del once titular.

El Arsenal, dirigido técnicamente por Jonas Eidevall, realizó cambios estratégicos en el segundo tiempo, relevando a Kelly y Smith en el minuto 63 con las entradas de Mead y Foord, y más adelante a McCabe y Russo con Hinds y Blackstenius. Por su parte, Quesada implementó modificaciones en busca de mayor dinamismo ofensivo y equilibrio en el mediocampo, sin lograr revertir la tendencia del marcador.

El duelo entre Arsenal y Real Madrid representó para las londinenses una oportunidad para acercarse nuevamente a las posiciones de privilegio en el grupo y mantener su objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Para las madridistas, la derrota significó la primera en la fase y complicó sus opciones de clasificación anticipada en la competencia europea, de acuerdo con el análisis de Europa Press.