Agencias

Perú solicita a Bélgica la extradición del exjuez del Supremo Hinostroza, acusado de corrupción

Guardar

El Consejo de Ministros de Perú ha aprobado este lunes solicitar a Bélgica la extradición del exjuez del Tribunal Supremo César Hinostroza, que se instaló en el país europeo tras huir de España para evitar su traslado a territorio peruano, donde tiene causas abiertas por su presunta pertenencia a una red de tráfico de influencias en la que estaba implicada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La decisión del órgano, adoptada tras el visto bueno del Supremo a finales de octubre, tiene como objetivo el procesamiento legal del exmagistrado por su rol en el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', que destapó una supuesta red de jueces, fiscales, abogados y empresarios que habrían decantado nombramientos y fallos judiciales a cambio de favores y sobornos, un contexto en el que Hinostroza está acusado de cohecho.

Pendiente ahora de la valoración que las autoridades belgas hagan de la solicitud de extradición, el exjuez del Supremo podría ser trasladado a Perú tras abandonar el país en 2018, antes de que avanzase el proceso judicial en su contra y en virtud de una omisión por parte de una funcionaria de migración que lo ayudó a esquivar una orden que le impedía, legalmente, salir del territorio peruano, según ha recogido el diario 'La República'.

El caso trascendió ese mismo año a raíz de la difusión de unos audios que revelaron intercambios de favores entre jueces, fiscales y otros miembros de la judicatura, incluido Hinostroza, que incluían beneficiar al fujimorismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento de Canadá aprueba el presupuesto de Carney y evita unas nuevas elecciones

El Parlamento de Canadá aprueba

Cinco detenidos y un policía herido en una protesta en Bristol contra un hotel de acogida de migrantes

La policía británica arrestó a varias personas tras incidentes violentos durante manifestaciones rivales cerca de un alojamiento para extranjeros en Bristol, donde un agente resultó lesionado y las autoridades anunciaron que investigarán para identificar a los responsables del ataque

Cinco detenidos y un policía

Al menos cuatro migrantes muertos en EEUU tras volcar una embarcación en las costas de California

Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo tras el accidente cerca de San Diego, que dejó víctimas mortales y heridos. Las autoridades investigan posibles delitos de tráfico de personas, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y la identificación de los afectados

Al menos cuatro migrantes muertos

La Fiscalía investiga los ataques contra grupos armados en el sureste de Colombia que mataron a siete menores

La Fiscalía investiga los ataques

Zelenski se reúne este martes con Sánchez y el Rey en su tercera visita a España

Zelenski se reúne este martes