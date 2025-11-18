Agencias

El exsecretario del Tesoro con Bill Clinton se retira de la vida pública tras sus mensajes con Epstein

Guardar

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la Presidencia de Bill Clinton, Larry Summers, ha anunciado este lunes su retirada de la vida pública, una semana después de que fuesen difundidos una serie de mensajes cruzados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Si bien continuaré cumpliendo con mis obligaciones docentes, me retiraré de mis compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio por reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí", ha declarado en un comunicado recogido por la cadena de televisión CBS este profesor emérito de la Universidad de Harvard.

Summers, que desde 1993 hasta 2001 ocupó varios cargos en el Ejecutivo del exmandatario demócrata, ha afirmado en la misma nota que "asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein". "Me avergüenzo profundamente de mis actos y reconozco el dolor que han causado", ha sostenido.

Su decisión se produce después de que el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes difundiera el pasado miércoles correspondencias de correos electrónicos de Epstein con varias personas, entre ellas su expareja Ghislaine Maxwell --condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales-- y que incluían decenas de mensajes cruzados entre Epstein y Summers.

Según recoge la mencionada cadena, los documentos difundidos prueban que ambos se comunicaban con regularidad incluso a finales de la década de 2010, mucho después de que Epstein se declarara culpable de los cargos de prostitución en el estado de Florida.

El Departamento de Justicia anunció el pasado viernes que investigará "con urgencia e integridad" los supuestos vínculos de Clinton con Epstein, una medida adoptada a petición del presidente estadounidense, Donald Trump.

En esa misma remesa de correos del empresario aparece el nombre del actual mandatario. En uno en particular, Epstein escribió que el inquilino de la Casa Blanca "se pasó horas" con una víctima del millonario, aunque él ha rechazado cualquier tipo de comportamiento delictivo en sus vínculos con el fallecido financiero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Buques chinos patrullan en aguas de las Islas Senkaku, administradas por Japón, en un ejercicio "legítimo"

El operativo de la guardia costera china cerca del archipiélago disputado intensifica el desacuerdo entre Pekín y Tokio, con autoridades chinas defendiendo la legitimidad de sus acciones mientras el enclave sigue siendo fuente de tensión regional

Buques chinos patrullan en aguas

Maduro invita a la Administración Trump a hablar "cara a cara"

Maduro invita a la Administración

EEUU prohíbe la entrada al país a un grupo de personas por facilitar la migración irregular desde Nicaragua

EEUU prohíbe la entrada al

La Autoridad Palestina pide implementar "de inmediato" la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza

La Autoridad Palestina pide implementar

Al menos cinco fallecidos por enfrentamientos entre grupos rivales en Sinaloa (México)

Fuerzas de seguridad mexicanas respondieron a una denuncia en la localidad de El Guasimal, donde localizaron víctimas mortales, arrestaron a nueve individuos y aseguraron armas y varios vehículos tras un operativo en la zona norte del país

Al menos cinco fallecidos por