Dimiten los ministros de Trabajo y Agricultura de Ecuador tras la derrota de Noboa en el referéndum

Danilo Palacios, quien ocupaba la cartera de Agricultura en Ecuador, confirmó mediante un comunicado en su cuenta de X que regresa al sector privado tras su renuncia al Gobierno. El funcionario agradeció al presidente Daniel Noboa y a los equipos con los que trabajó durante su gestión, señalando que su decisión de dimitir responde a su convicción de que el país requiere instituciones sólidas y determinación en el liderazgo. La salida de Palacios se produce después de la renuncia de Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, en un contexto marcado por rumores de más cambios en la estructura del gabinete nacional.

Según reportó el medio Europa Press, ambos ministros presentaron sus dimisiones luego del resultado del referéndum celebrado el domingo, donde la ciudadanía rechazó las principales propuestas impulsadas por el presidente Noboa. Estas salidas alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de una reorganización más amplia en el equipo de gobierno, en respuesta al revés electoral experimentado por el Ejecutivo.

Tanto la ministra Núñez como el ministro Palacios manifestaron su gratitud hacia Noboa y hacia sus colaboradores por la oportunidad de ejercer funciones en el gabinete. Sin embargo, ninguno ofreció detalles públicos respecto a los motivos específicos que llevaron a presentar sus renuncias, limitándose a enfatizar su compromiso con el desarrollo nacional y a expresar su agradecimiento por la labor compartida, según detalló Europa Press.

El referéndum realizado el domingo presentó al electorado ecuatoriano una serie de propuestas clave del presidente Noboa. Los ciudadanos votaron en contra de todas las iniciativas planteadas, enviando una señal de rechazo a las líneas estratégicas del Ejecutivo en temas como seguridad, representatividad política y relaciones internacionales.

Según información publicada por Europa Press, el rechazo más contundente se observó en la consulta sobre el retorno de bases extranjeras al país, con un 60,65 por ciento de votos en contra. Otra de las preguntas rechazadas propuso la eliminación de la financiación pública de los partidos políticos, obteniendo un 58,07 por ciento de votos negativos. La reducción del número de asambleístas tampoco logró el respaldo esperado, pues el 'no' alcanzó el 53,47 por ciento. Por último, la propuesta de convocar a una asamblea constituyente fue rechazada por el 61,65 por ciento de los participantes.

El resultado adverso obtenido en la consulta popular desencadenó un ambiente de incertidumbre dentro del gabinete, ya que tanto analistas políticos como medios locales reportaron desde el lunes la posibilidad de dimisiones adicionales y una potencial reestructuración impulsada por el presidente Noboa. El medio Europa Press consignó que la dimisión de dos ministros clave en áreas estratégicas como Trabajo y Agricultura refuerza las dudas sobre la estabilidad interna del actual equipo gobiernal.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, enfrenta desde el domingo una situación compleja tras la derrota en su primer gran ejercicio de consulta pública. El rechazo mayoritario a sus propuestas ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales respecto a la dirección que tomará su Gobierno en los próximos meses. Las renuncias de Ivonne Núñez y Danilo Palacios constituyen las primeras salidas confirmadas después de la jornada electoral, en la que el mandato presidencial recibió un claro desmarque por parte de los votantes, según detalló Europa Press en su cobertura.

Las propuestas sometidas a referéndum abarcaban cuestiones relacionadas con el número y financiamiento de las fuerzas políticas, la estructura legislativa y la posible presencia de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano. Estas temáticas han sido objeto de discusión tanto en el ámbito político como social, encontrando resistencia significativa por parte de los electores en este proceso, según Europa Press.

En sus declaraciones de salida, Danilo Palacios apuntó que “todo lo que hice, lo hice por amor a mi país, con la convicción de que el Ecuador merece instituciones fuertes y decisiones firmes. Hoy retorno a la empresa privada para continuar trabajando y aportando al desarrollo y progreso de este país que tanto amo”. El texto de despedida, reproducido por Europa Press, destacó su intención de seguir contribuyendo al crecimiento del país desde otro sector.

Con la renuncia de Palacios y Núñez, la administración de Noboa encara el reto de recomponer su equipo de trabajo en medio de la presión mediática y las señales de desaprobación recibidas en las urnas. Europa Press informó que el escenario político ecuatoriano permanece expectante ante posibles nuevas salidas o movimientos dentro del Gobierno, mientras persiste la incertidumbre sobre las posibles repercusiones a nivel institucional y administrativo.