Agencias

Dimite la ministra de Trabajo de Ecuador tras la derrota de Noboa en el referéndum del domingo

Guardar

La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, ha presentado este lunes su renuncia al cargo, un día después de que el Ejecutivo de Daniel Noboa haya sufrido su primera gran derrota política al perder con holgura el referéndum de este domingo.

"Han concluido mis funciones como ministra de Estado", ha anunciado en su cuenta de la red social X, donde ha dado las gracias al mandatario ecuatoriano "por habernos permitido desde el Ministerio sentar las bases en legislación laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores".

Núñez, que no ha dado ningún detalle sobre el motivo de su decisión, ha extendido su agradecimiento "a todo el país por el aprecio" a la cartera que ha dirigido, destacando de ella que "construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta".

Se trata de la única dimisión anunciada hasta el momento, si bien el diario ecuatoriano 'Primicias' ha apuntado a una posible renuncia en bloque del Gobierno mientras que fuentes gubernamentales citadas por medios locales han señalado que este tipo de medida es "normal" tras un proceso electoral.

El electorado ecuatoriano ha rechazado las cuatro propuestas del presidente Noboa, recogidas en el referéndum y consulta popular celebrados este domingo en el país latinoamericano. Así, el 'No' se ha impuesto en la consulta sobre la instalación de bases extranjeras (60,65 por ciento), la de asignación de fondos a organizaciones políticas (58,07 por ciento), la de reducción del número de asambleístas (53,47 por ciento) y la de convocatoria de una asamblea constituyente (61,65 por ciento), según resultados oficiales provisionales publicados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento de Canadá aprueba el presupuesto de Carney y evita unas nuevas elecciones

El Parlamento de Canadá aprueba

Cinco detenidos y un policía herido en una protesta en Bristol contra un hotel de acogida de migrantes

La policía británica arrestó a varias personas tras incidentes violentos durante manifestaciones rivales cerca de un alojamiento para extranjeros en Bristol, donde un agente resultó lesionado y las autoridades anunciaron que investigarán para identificar a los responsables del ataque

Cinco detenidos y un policía

Perú solicita a Bélgica la extradición del exjuez del Supremo Hinostroza, acusado de corrupción

Perú solicita a Bélgica la

Al menos cuatro migrantes muertos en EEUU tras volcar una embarcación en las costas de California

Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo tras el accidente cerca de San Diego, que dejó víctimas mortales y heridos. Las autoridades investigan posibles delitos de tráfico de personas, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y la identificación de los afectados

Al menos cuatro migrantes muertos

La Fiscalía investiga los ataques contra grupos armados en el sureste de Colombia que mataron a siete menores

La Fiscalía investiga los ataques