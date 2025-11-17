Un nuevo detenido por presunta vinculación al terrorismo yihadista en Melilla, que suma nueve en un año

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Melilla a una persona por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, en el marco de una operación coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Con este arresto son ya nueve los detenidos por el mismo motivo en la ciudad autónoma desde noviembre de 2024.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior, el arresto se ha producido tras una intervención desarrollada por agentes desplazados desde Madrid con el apoyo de efectivos policiales en la ciudad autónoma.

Se trata de la cuarta operación antiterrorista realizada en Melilla en lo que va de 2025, un año marcado por una actividad policial especialmente intensa contra este tipo de amenazas.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, ha llevado a la detención del sospechoso, que fue trasladado a dependencias policiales bajo un fuerte dispositivo de seguridad. No se descarta que pueda ser trasladado por vía aérea a Madrid en las próximas horas para pasar a disposición del juzgado central competente.

OPERACIONES PRECEDENTES

La primera operación del año tuvo lugar el pasado 29 de enero, cuando la Policía Nacional detuvo a dos personas. Uno de los arrestados ingresó en prisión por orden de la Audiencia Nacional, mientras que el otro quedó en libertad. Posteriormente, el 12 de marzo, se produjo una segunda intervención con la detención de otro presunto yihadista.

La tercera actuación se desarrolló el 29 de octubre y se saldó con el arresto de tres hermanos. Dos de ellos ingresaron en prisión y el tercero, menor de edad, quedó en libertad con cargos.

Las operaciones de 2025 se suman a las llevadas a cabo a finales del año anterior. El 19 de noviembre de 2024, Melilla fue escenario de otra intervención antiterrorista que culminó con la detención de un presunto yihadista y registros en dos viviendas.

Apenas un mes antes, el 22 de octubre, agentes de la Policía Nacional desplazados desde Madrid, junto con la Brigada Provincial de Información de Melilla, arrestaron a otros dos sospechosos -uno de ellos menor de edad- tras realizar tres registros domiciliarios.