Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 18 de noviembre (y 3)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el martes 18 de noviembre, agrupada en las secciones de Sociedad, Salud y Cultura:

SOCIEDAD

-- 12.30 horas: En Belém (Brasil), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en la reunión de coordinación ministerial de la Unión Europea para la COP-30. A las 14.15 horas, interviene en el 'Grupo Bakú' de diálogo de alto nivel sobre adaptación al cambio climático. A las 16.15 horas, en el evento de 'Áreas marinas protegidas y economía azul'. A las 17.00 horas, en la tercera mesa de alto nivel ministerial sobre transición justa. A las 20.00 horas, se reúne con los senadores españoles presentes en la COP-30, y a las 21.00 horas, con la delegación del Consejo Juventud de España y Generación Clima.

-- 09.00 horas: En Madrid, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) celebra las XIV Jornadas Internacionales ante la Mutilación Genital Femenina (MGF): Innovación, evidencias y estrategias transformadoras. Espacio Rastro (C/ San Cayetano, 5).

-- 09.00 horas: En Madrid, comienza 'Somos Futuro II'. Instituto de Formación Empresarial (C/ Pedro Salinas, 11).

-- 09.00 horas: En Madrid, celebración del primer encuentro de Mujeres Migrantes y Violencia de Género. Auditorio de Ministerio de Inclusión (C/ José Abascal, 39).

-- 09.00 horas: En Madrid, CEOE, la Universidad de Navarra y Chapter Zero Spain organizan la jornada 'Un día en la COP30'. Campus de Madrid de la Universidad de Navarra (C/ Marquesado de Santa Marta, 3).

-- 09.30 horas: En Madrid, Instituto de la Ingeniería de España acoge una nueva edición del 'Día del Fuego', de Tecnifuego (C/ General Arrando, 38).

-- 09.55 horas: En Madrid, inicio de la Asamblea Plenaria de la CEE (C/ Añastro, 1) y en 'YouTube'.

NOTA: Los medios acreditados tendrán acceso al aula de la Plenaria para la sesión inaugural.

-- 10.00 horas: En Madrid, veterinarios se concentran ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (P.º de la Infanta Isabel, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, colegios de Madrid y Barcelona llevan un aula real a la calle. Cines Capitol (Gran Vía, 41).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del Informe del Defensor del Profesor estatal y del Informe del Defensor del Profesor de Madrid (C/ Carretas 14, 5ºD).

-- 10.30 horas: En Madrid, Fundación ANAR presenta 'Teléfono de la Familia y los Centros Escolares. Escuchando a la infancia desde la voz adulta (2019-2024)' (Avenida de América, 24).

-- 11.03 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en las 'IV jornadas de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)'. Facultad de Educación de UNED (C/ de Juan del Rosal, 14).

-- 12.00 horas: En Madrid, fundación Cibervoluntarios presenta "Innovadoras TIC: Mujeres referentes del siglo XXI". Madrid Innovation Lab (C/ de Bravo Murillo, 39).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la 9ª edición de GIRA Mujeres de Coca-Cola. Casa del Lector (Paseo de la Chopera, 14).

-- 12.30 horas: En Madrid, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego actúan contra el acuerdo comercial UE-Mercosur en el Ministerio de Agricultura (Paseo de Infanta Isbael, 1).

-- 18.30 horas: En Madrid, fundación Alcohol y Sociedad (FAS) celebra su Gala de 25 Aniversario de actividad. Cinesa Méndez Álvaro (C/ Acanto, 2).

-- 19.00 horas: En Madrid, entrega del XV Premio Fondena a la Protección de la Naturaleza. Auditorio de Mutua Madrileña (C/ Eduardo Dato, 20).

-- 19.15 horas: En Madrid, los Reyes presiden la entrega de la XLII Edición del Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo'. Les acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hotel Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).

-- 20.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asiste a la XVI edición de los Premios Mujer Hoy. Hotel Mandarin Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, foro Salud con Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Hotel Mandarin Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://goo.su/pV6li

-- 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa del Sindicato de Enfermería SATSE (Cuesta de Santo Domingo, 6).

-- 10.30 horas: En Madrid, IMAGINE presenta los resultados para frenar el uso innecesario de antibióticos en residencias geriátricas. Sede de la semFYC (Travesía de Téllez, 4).

-- 10.30 horas: En Madrid, jornada 'Desmintiendo bulos, frenando resistencias', del Plan Nacional frente la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) (Pº del Prado 18-20).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/live/zRbr23zKCn8 .

-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de SEMERGEN, SEMG y GRAP (Pº Imperial, 10-12, primero Dcha).

-- 11.30 horas: En Madrid, encuentro con medios 'Evolución e innovación en el abordaje de los tumores ginecológicos', de ANIS y MSD (C/ de Josefa Valcárcel, 42).

-- 17.00 horas: En Madrid, jornada 'La esperanza está en el aire', de Sanofi, Regeneron y EPOC. Hipódromo de la Zarzuela (Av. Padre Huidobro, s/n, Carretera A6 km 8).

-- 17.00 horas: Encuentro online de SEDISA y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) sobre cómo avanzar hacia una Gestión Sanitaria más participativa.

NOTA: Inscripción para seguirlo por streaming: https://goo.su/t9qw0Ui .¡

-- 18.00 horas: Seminario 'Abordaje práctico de la obesidad y experiencias en pacientes con coagulopatías congénitas', de la Real Fundación Victoria Eugenia. Streaming: https://goo.su/mNdvO .

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, el Área de Restauración del Museo Thyssen-Bornemisza presenta un montaje especial dedicado al estudio técnico realizado en torno a 'En la sombrerería (1882)', de Edgar Degas (Paseo del Prado, 8).

-- 11.30 horas: En Madrid, El Museo Arqueológico acoge diez obras maestras de la escultura ibérica del Museo del Louvre (C/ Serrano, 13).

-- 11.45 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparece en la Comisión de Cultura en el Congreso de Diputados para informar sobre avances y retos en el ecuador de la legislatura (Carrera de San Jerónimo). A las 18.00 horas, participa en la presentación del libro 'La securitización de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea (1999-2024). Una aproximación desde la Escuela de Copenhague', de Gemma Pinyol-Jiménez. Sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ de Fortuny, 53). A las 20.00 horas, asiste al entreno de 'La Voz de Hind'. Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4).

-- 12.00 horas: En Madrid, patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca presentan 'Verano eterno'. Salón de Mayordomía del Palacio Real de Madrid (Acceso Calle Bailén s/n).

-- 12.30 horas: Anuncio online de las nominaciones a los Premios del Cine Europeo.

-- 13.00 horas: En Madrid, entrevista a Mariano Cohn y Gastón Duprat por la película 'Homo Argentum' en el Hotel Intercontinental. (Pº de la Castellana, 49).

-- 18.00 horas: En Madrid, el president Illa entregará el XX Premi Blanquerna al poeta Luis García Montero. En el Palacio Neptuno de Madrid (C/ Cervantes, 42).

-- 19.00 horas: En Madrid, acto de entrega del VIII Premio Novela de la Policía Nacional. Auditorio de la sede del Banco Santander (C/ de Juan Ignacio Luca de Tena, 11).

NOTA: Los medios deberán acudir a las 18.40 horas. El acto podrá seguirse por streaming en 'YouTube'.

-- 19.00 horas: En Madrid, la Reina Sofía preside la entrega de la XXXIV Edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Palacio Real.

-- 19.40 horas: En Madrid, premiere de la película 'La voz de Hind Rajab'en el Palacio de la Prensa. Acude Almodóvar, Hugo Silva, Carlos Bardem.