Agencias

Un dron israelí mata a un director de escuela en el sur de Líbano

Un ataque de un dron israelí ha costado este domingo la vida a un director de un escuela de la localidad de Mansuri, cerca de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano.

La agencia de noticias oficial libanesa, NNA, ha indicado que el fallecido ha sido identificado como Mohamed Shueij, pero no da más datos sobre el incidente.

En redes sociales se han publicado fotografías de un vehículo en llamas en medio de la noche cuya autenticidad no ha podido ser verificada. Por el momento el Ejército israelí no ha informado sobre este ataque.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego acordado argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto de alto el fuego, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

EuropaPress

