Agencias

Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a la cadena NBC el despido inmediato del presentador y cómico Seth Meyers por dedicar uno de sus últimos programas a bromear sobre los vínculos entre Trump y el fallecido empresario Jeffrey Epstein, condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de su muerte por suicidio, de tráfico de menores.

"Meyers sufre de un caso incurable de Síndrome de trastorno de Trump", ha criticado Trump después de que Meyers le afeara en su programa del viernes, con tono jocoso, que el presidente eludió contestar a preguntas de los medios tras aparecer una nueva remesa de correos electrónicos que le situaban con una de las víctimas del empresario.

"Dejando a un lado todo lo demás, Meyers no tiene talento y la NBC debería despedirlo inmediatamente", ha escrito Trump en su cuenta de su plataforma Truth Social, en un nuevo ataque contra una personalidad cómica de la televisión.

En septiembre, la cadena ABC suspendió temporalmente la emisión del programa del cómico Jimmy Kimmel tras presiones del presidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, Brendan Carr, en represalia a bromas de Kimmel sobre el asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a 28 los muertos por el ataque de las ADF a un centro médico en Kivu Norte (RDC)

Ascienden a 28 los muertos

Padilla critica el piloto de Madrid para derivar pacientes a otro médico si hay demoras: "Rompe los principios de la AP"

La iniciativa que permite cambiar de médico ante retrasos genera preocupación entre expertos, quienes advierten sobre el impacto negativo en la continuidad asistencial, el vínculo con el profesional y la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud

Padilla critica el piloto de

Un carro de combate israelí dispara contra 'cascos azules' de la FINUL en el sur de Líbano

Un carro de combate israelí

El PP propondrá esta semana al Congreso rechazar el recorte a la PAC y la pesca planteado por Bruselas

El PP propondrá esta semana

El ala progresista demócrata consigue un nuevo triunfo con la victoria de Katie Wilson a la Alcaldía de Seattle

Katie Wilson se impone en la contienda por el liderazgo municipal de Seattle, derrotando al actual alcalde en unos comicios históricamente ajustados, tras una campaña centrada en el acceso a la vivienda y el respaldo de un movimiento ciudadano

El ala progresista demócrata consigue