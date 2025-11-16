La Comunidad aguarda la decisión del Gobierno sobre bonificación al transporte: "Tenemos los escenarios preparados"

La Comunidad de Madrid aguarda la decisión del Gobierno central sobre las bonificaciones a las tarifas del transporte público de cara a 2026 para fijar los precios de los diferentes títulos pero ya ha previsto en el proyecto de presupuestos de cara a 2026 cualquiera de las posibilidades que pueda adoptar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Nosotros tenemos los escenarios preparados y está previsto en nuestros presupuestos", ha subrayado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en una entrevista con Europa Press.

De momento, están en vigor las tarifas que se empezaron a aplicar el pasado 1 de julio, una vez expirado el periodo de vigencia de las ayudas en funcionamiento desde el año 2022 como respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania y que ofrecían hasta un 60% de descuento. Tras ello, están subvencionadas al 40-50%, repartido a partes iguales entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Dependiendo de lo que realmente haga el Gobierno central, pues en consecuencia actuaremos nosotros", ha explicado la consejera madrileña, que ha recordado que la aportación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al sistema "es una subvención muy pequeñita".

En este sentido, Albert ha recordado que mientras el Gobierno regional aporta el 80% de la subvención total, el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Transportes, paga "una parte pequeña que es el 20%".

"En el peor de los casos, que esa subvención desapareciera, el 80% permanecería y volveríamos a esos precios anteriores, aunque no sabemos que va a ocurrir", ha apuntado Albert.

La consejera de Economía ha reiterado que las aportaciones del Estado a la Comunidad, a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, se mantiene congelada desde 2021, con el Covid-19, en los 126,89 millones de euros.

Desde el Gobierno regional se compara esta cifra con incrementos del 51% en la subvención a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona o el 90% en el caso de Canarias. En el caso de Madrid, la Administración General del Estado aporta un 6,33%, mientras que la Comunidad asume el 79% y el Ayuntamiento de la capital, el 12,68%.