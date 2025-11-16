Agencias

La candidata de izquierda, abierta al diálogo tras votar en la primera vuelta de las presidenciales de Chile

Guardar

La candidata de la coalición de izquierda a la Presidencia de Chile, Jeannette Jara, ha votado este domingo, primera vuelta de las elecciones presidenciales, y ha manifestado su disposición a dialogar si es elegida presidenta.

"Quien quiere gobernar tiene que tener la capacidad de gobernar con todos los sectores", ha resaltado Jara tras su votación. "Hay varias propuestas valorables de varios candidatos", ha apuntado, aunque ha argumentado que su mensaje apunta "a la ciudadanía más que a los partidos políticos".

Jara ha instado a la población a votar "informados" y ha advertido de que "el odio y la crítica al otro no da para gobernar un país", en referencia a sus rivales de derecha.

"Voten informados. Elijan bien a quienes van a representarlos en el Parlamento porque para poder cumplir luego con el programa de gobierno se necesitan parlamentarios, diputados y senadores que puedan apoyar a quienes ustedes elijan como futura presidenta o, capaz presidente", ha declarado, según recoge la prensa chilena.

Jara ha votado en el Liceo Poeta Federico García Lorca de la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile, la última de los principales candidatos en ejercer su derecho y arropada por decenas de simpatizantes.

Las mesas electorales estarán abiertas hasta las 18.00 horas, salvo que haya personas esperando para votar en el interior o el exterior de los colegios.

Las encuestas apuntan a que ninguno de los candidatos presidenciales obtendrá la mitad de los votos, por lo que se espera una segunda vuelta que enfrentará previsiblemente a Jara con alguno de los candidatos de la derecha --José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser--, el 14 de diciembre, en lo que podría significar su derrota electoral si sus rivales consiguen alcanzar un consenso para entonces.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski viaja a España la próxima semana y será recibido por Sánchez el martes

El mandatario ucraniano se reunirá en Madrid con autoridades españolas y participará en una ceremonia institucional en el Congreso, en el marco de una visita oficial que refuerza la cooperación bilateral entre ambos países tras la invasión rusa

Zelenski viaja a España la

Mike McDaniel: "Ha sido un privilegio jugar en Madrid y mucho mejor llevándome una victoria a casa"

Mike McDaniel: "Ha sido un

Rumanía convoca al embajador ruso para protestar por la violación de su espacio aéreo con un dron

Autoridades rumanas entregaron al representante diplomático ruso material que confirma la intrusión detectada tras hallar fragmentos de un artefacto, afirman que la situación constituye una grave amenaza a su seguridad y la de la zona fronteriza

Rumanía convoca al embajador ruso

CSD y Secretaría Estado de Igualdad presentan este lunes la campaña 'El deporte contra la violencia machista'

CSD y Secretaría Estado de

Los españoles Miquel Mañé y Nacho Viguer, clasificados para la final en el Europeo de gimnasia aeróbica

Miquel Mañé se posicionó como favorito tras obtener la nota más alta en las semifinales de Ganja, mientras que Nacho Viguer también avanzó al último tramo, buscando ampliar el palmarés internacional de la delegación española

Los españoles Miquel Mañé y