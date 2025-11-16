Ascienden a 28 los muertos por el ataque de las ADF a un centro médico en Kivu Norte (RDC)

Al menos 28 personas han muerto en el este de República Democrática del Congo, entre ellas 18 pacientes, por el ataque perpetrado la pasada madrugada del sábado por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) a un hospital de la ciudad de Biambwe, que se extendió al resto de la ciudad.

El último balance ha sido proporcionado por el jefe de la comunidad civil del territorio de Manzia, Dimanche Kanzoka, que además ha denunciado ante el portal 7sur7 que el asalto ha dejado numerosos desaparecidos y una veintena de domicilios incendiados.

El ataque comenzó con un asalto al Centro de Salud de Referencia de la localidad, donde las milicias procedieron a abrir fuego indiscriminado contra los pacientes antes de robar la farmacia del lugar y de prender fuego a los domicilios adyacentes, según informó el sábado la sociedad civil del sector de Bapere.

Su presidente, Kakule Samuel, en declaraciones a Radio Okapi, ha pedido el inicio urgente de operaciones a gran escala para contener la enorme amenaza que representan las ADF, vinculadas en parte al grupo yihadista Estado Islámico, protagonistas de ataques extremadamente brutales en Kivu Norte y, sobre todo, en su bastión de la vecina provincia de Ituri, a la sombra de otro conflicto en el este del país, el que libra el Gobierno contra el grupo armado Movimiento 26 de Marzo.

Ni el Gobierno ni el Ejército congoleño se han pronunciado de momento sobre este ataque.