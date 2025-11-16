Agencias

Al menos cuatro migrantes muertos en EEUU tras volcar una embarcación en las costas de California

La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado de la muerte de al menos cuatro personas migrantes tras encontrar en las costas de California una embarcación volcada en la que viajaban cinco personas más, cuatro de las cuales han tenido que ser trasladadas al hospital y otra que se encuentra bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Esta tragedia pone de manifiesto los peligros extremos que entraña intentar cruzar la frontera marítima en embarcaciones inseguras y sobrecargadas, y durante condiciones meteorológicas adversas. Seguimos comprometidos con la protección de la vida en el mar y la salvaguarda de las fronteras marítimas de nuestra nación", ha sostenido el comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, Robert Tucker.

El barco fue avistado el viernes por la noche y los servicios de rescate comenzaron entonces la búsqueda de sus posibles tripulantes, una labor que se ha mantenido hasta última hora de este sábado ante la posibilidad de encontrar a más personas.

Algunos de los migrantes rescatados han afirmado tener nacionalidad mexicana, mientras otros permanecen sin identificar. Las autoridades costeras presentarán cargos contra estas personas ante la Fiscalía del Distrito Sur de California.

"La Guardia Costera extiende sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos afectados por este trágico incidente", ha señalado el efectivo de la Guardia Costera.

EuropaPress

