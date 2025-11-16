Al menos cinco fallecidos por enfrentamientos entre grupos rivales en Sinaloa (México)

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha informado del hallazgo de al menos cinco cadáveres en el municipio de El Guasimal, en el estado mexicano de Sinaloa, después de que las fuerzas de seguridad acudieran ante el aviso de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Efectivos policiales y militares han detenido también a nueve personas que se encontraban armadas y se han incautado de armas largas, cargadores, cartuchos y tres vehículos. Los fallecidos habrían muerto como resultado de los disparos producidos en el enfrentamiento.

"Luego de recibir un reporte ciudadano de un enfrentamiento entre civiles en el poblado El Guasimal, perteneciente al municipio de Culiacán, elementos del GOES, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de un helicóptero, se trasladaron al lugar señalado, donde se llevó a cabo un operativo terrestre y aéreo", reza un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Al comienzo del operativo, los cuerpos de seguridad han hallado dos vehículos con las puertas abiertas donde se encontraban cuatro de los cuerpos sin vida, tras una inspección posterior del lugar han localizado el quinto cadáver.

Este lunes otra operación en el estado de Sinaloa se saldó con 13 personas muertas y la detención de otras cuatro debido al enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un "grupo armado", en la que también se liberaron a nueve personas secuestradas.