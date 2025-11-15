(Previa) Los Miami Dolphins y los Washington Commanders quieren dejar su huella en Madrid

El estadounidense Tua Tagovailoa permanecerá al frente del ataque para los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu, donde el equipo de Florida buscará consolidar su buen momento reciente y retomar el protagonismo en la NFL. Según detalló Europa Press, tanto los Dolphins como los Washington Commanders comparten un balance de 3-7 esta temporada, aunque llegan al histórico primer partido oficial de la NFL en España en situaciones deportivas muy diferentes.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el duelo entre ambas franquicias marcará un hito para el deporte estadounidense fuera de su territorio, con el Bernabéu de Madrid completamente ocupado por fanáticos que asisten a presenciar el séptimo y último partido internacional de temporada regular que la NFL programa en 2025. El evento representa el debut oficial de la liga estadounidense en suelo español, luego de antiguos intentos por acercar el fútbol americano al público europeo mediante competiciones como la extinta NFL Europe y equipos como los Barcelona Dragons. Ahora, la liga retorna con un enfrentamiento de alto nivel entre dos equipos históricos: los Miami Dolphins, elegidos como locales, y los Washington Commanders.

Según reportó Europa Press, ambas instituciones arrastran largos periodos sin alcanzar el máximo trofeo del campeonato, aunque los Dolphins pueden presumir de una campaña todavía inigualada. Fundado en 1966, el equipo de Miami integra la NFL desde 1970 y obtuvo el trofeo Vince Lombardi en la temporada 1972-73 sin conocer la derrota, completando un récord perfecto de 17-0 bajo la dirección de Don Shula y convirtiéndose en el único club en ganar una Super Bowl invicto. Repitieron hazaña de campeonato un año después, aunque con dos derrotas esa temporada. Sin embargo, desde 1984 los Dolphins no han vuelto a jugar la Super Bowl y su última victoria en ‘playoffs’ corresponde al año 2000.

Enfrente estarán los Washington Commanders, quienes conocen también la gloria de la Super Bowl, habiendo conquistado el título en tres ocasiones bajo su antiguo nombre, los Redskins, en los años 1982, 1987 y 1991. Esta franquicia tuvo origen en Boston en 1932 como los Braves, trasladándose cinco años después a la capital estadounidense y manteniendo la denominación Redskins hasta 2020, momento en que hubo un cambio de nombre por consideraciones sociales. Pese a la tradición, Washington lleva tres décadas sin jugar el partido definitivo, aunque en la temporada anterior alcanzó la final de conferencia antes de sufrir una amplia derrota ante los Philadelphia Eagles por 55-23.

Europa Press señaló que el equipo de la capital estadounidense afronta el duelo en Madrid con varios desafíos. Jayden Daniels, mariscal de campo titular y una de las jóvenes promesas, se encuentra fuera de la convocatoria debido a una lesión en el codo, lo que dejará la responsabilidad en manos de Marcus Mariota. A esta baja se suma la ausencia del receptor Terry McLaurin, mientras que figuras como el receptor Deboo Samuel y el corredor Jacory Croskey-Merritt adquieren mayor protagonismo ofensivo. En el apartado defensivo, la experiencia de Bobby Wagner podría resultar determinante para el conjunto dirigido por Dann Quinn.

El presente de los Commanders refleja una tendencia negativa: han perdido los últimos cinco partidos, apremiados por problemas defensivos acusados, como evidenció la derrota 44-22 ante Detroit Lions la semana anterior. Según subrayó Europa Press, esta crisis contrasta con la dinámica más positiva de Miami Dolphins, que ha salido victorioso en dos de sus tres partidos más recientes, incluyendo victorias abultadas frente a los Atlanta Falcons (34-10) y los Buffalo Bills (33-10).

La ofensiva de Miami se apoya en el buen desempeño del receptor Jaylen Waddle y el corredor De'Von Achane, quienes han compensado la ausencia de otras figuras ofensivas. El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, mantiene una estrecha relación con el entrenador rival Dann Quinn, con quien coincidió en Atlanta Falcons y a quien manifestó gratitud por su apoyo en una etapa de problemas personales. Tal como relató Europa Press, ambos equipos llevan el mismo número de victorias esta temporada, aunque los Dolphins muestran un estado anímico y futbolístico más alentador.

El precedente inmediato entre ambas franquicias tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando Miami triunfó en la capital estadounidense con un resultado de 45-15, confirmando la superioridad en el enfrentamiento directo más próximo. Ahora, en el césped del Bernabéu, tanto los Miami Dolphins como los Washington Commanders buscarán dejar un registro perdurable como los primeros vencedores en un partido oficial de la NFL en España, mientras la ciudad de Madrid acoge un evento sin precedentes para el fútbol americano en el país, según consignó Europa Press.