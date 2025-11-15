Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández pierden en Orlando y siguen fatal

Los Brooklyn Nets, entrenados por el español Jordi Fernández, perdieron este sábado --de madrugada en España-- ante los Orlando Magic por 105-98 en su segundo compromiso de la Emirates NBA Cup, y siguen los neoyorquinos sin levantar cabeza tras haber encajado su decimotercera derrota en sus últimos 15 partidos de esta temporada.

Sobre el parqué del Kia Center de Orlando (Florida, EE.UU.), los 25 puntos, seis rebotes y cinco asistencias del alero alemán Franz Wagner guiaron la victoria de los locales, que jugaron sin su gran estrella Paolo Banchero debido a una lesión en su ingle.

Por parte visitante, el más destacado fue Michael Porter Jr. con sus 24 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. Pese a esos buenos números, el conjunto dirigido por Jordi Fernández es colista del Grupo B en la Conferencia Este con el mismo balance de 0-2 que tienen los Philadelphia 76ers.