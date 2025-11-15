Agencias

Las españolas Daniela Álvarez y Tania Moreno avanzan a dieciseisavos de final en el Campeonato del Mundo

Guardar

La pareja española formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno ha asegurado este sábado su billete para los dieciseisavos de final en el 15º Campeonato del Mundo de vóley playa, que se está disputando en Adelaida (Australia), después de vencer por 2-0 (21-18 y 26-24) a las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes.

En la Pista Central de las instalaciones de The Drive, empezaron bien las jugadoras locales con un 0-2, pero la igualdad imperó durante todo el primer set y ninguna pareja se escapó en el marcador hasta justo el desenlace con ese +3 para las españolas.

El segundo set vivió una dinámica muy similar, lleno de alternancias y con Fleming y Fejes habiéndolo iniciado algo mejor que sus oponentes. Pero Álvarez y Moreno fueron letales en cuanto tuvieron la oportunidad y abrocharon su segunda victoria dentro del Grupo G del torneo femenino.

Ellas mismas lo colideran junto a las estadounidenses Molly Shaw y Kelly Cheng, que también han ganado sus dos encuentros, así que con el encuentro de la tercera jornada entre españolas y estadounidenses se decidirá qué dúo acaba en la primera posición y cuál en la segunda, de cara a los cruces eliminatorios de dieciseisavos de final en adelante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel detiene en Cisjordania a cerca de 40 supuestos miembros de Hamás a los que acusa de planear atentados

Las fuerzas de seguridad de Israel, junto al Shin Bet y el Ejército, ejecutaron una amplia operación en Belén, desmantelando una red vinculada con Hamás, tras confiscar armas y detener sospechosos presuntamente implicados en intentos de ataques contra objetivos israelíes

Israel detiene en Cisjordania a

Boris Becker atribuye a un "bloqueo mental" la eliminación de Alexander Zverev en las Finales ATP

Boris Becker atribuye a un

El Abogado General del TJUE descarta una "autoamnistía" y que la ley afecte a intereses financieros de la UE

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Ley Orgánica de Amnistía podría vulnerar procedimientos judiciales, aunque el dictamen niega que su tramitación implique impunidad ni interfiera con intereses de la Unión en materia financiera o antiterrorista

El Abogado General del TJUE

Un incendio con explosiones en un parque industrial de Buenos Aires deja más de 20 heridos

Infobae

El juicio en apelación en Francia contra el expresidente Nicolas Sarkozy arrancará el 16 de marzo de 2026

La Cámara de Apelaciones Penales en París programó para marzo de 2026 la revisión del caso que involucra al exmandatario francés y presunta financiación irregular vinculada al gobierno de Gadafi, tras la reciente excarcelación del líder conservador

El juicio en apelación en