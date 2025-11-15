El neozelandés Joseph Parker, excampeón de los pesos pesados, niega haber tomado "ninguna sustancia prohibida"

El boxeador neozelandés Joseph Parker, excampeón de los pesos pesados, ha negado haber tomado "cualquier sustancia prohibida" pese a no superar un reciente control antidopaje.

Un control rutinario realizado el mes pasado por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) el día de su combate contra el británico Fabio Wardley arrojó un resultado positivo, supuestamente por cocaína, y deja a Parker en plena batalla para demostrar su inocencia.

Así, Parker reaccionó en Instagram. "Antes de mi reciente combate me sometí a una prueba voluntaria y ahora me han informado de que el resultado ha sido adverso", escribió en su cuenta oficial. "Esto ha sido una verdadera sorpresa para mí. No tomé ninguna sustancia prohibida, no uso drogas para mejorar el rendimiento y no apoyo su uso", comentó.

"Estoy cooperando plenamente con el proceso en curso y confío en que la investigación limpie mi nombre", dijo un Parker que el pasado 25 de octubre protagonizó junto a Wardley un duelo para determinar quién sería el retador de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) para el ucraniano Oleksandr Usyk, campeón mundial indiscutible de los pesos pesados.

Parker era el siguiente en la lista para enfrentarse a Usyk tras encadenar una racha de seis victorias consecutivas, pero en Londres puso en juego su condición de aspirante obligatorio y sufrió una derrota en el undécimo asalto en lo que podría ser su último combate durante un largo periodo de tiempo.

El púgil, de 33 años, añadió en mensaje de Instagram: "Gracias a todos los que han enviado mensajes de apoyo. Significa mucho para mí y para mi familia. Cuando termine la investigación, hablaré abiertamente y responderé a las preguntas".

Queensberry, empresa promotora de Parker, fue muy breve en una nota de prensa tras conocer el pasado viernes la noticia del positivo: "Mientras se sigue investigando el asunto, no se harán más comentarios por el momento".

Parker, nacido en Auckland, se convirtió en campeón del mundo de los pesados en 2016. Sin embargo, dos años después perdió su cinturón de la WBO por decisión unánime ante el británico Anthony Joshua tras una velada en el Millennium Stadium de Cardiff (Gales).

Parker ha sido un visitante frecuente de las costas de las Islas Británicas desde entonces, peleando ocho veces en total en el Reino Unido y reubicándose en Dublín para estancias de entrenamiento con el respetado entrenador Andy Lee en los últimos años.

Bajo la tutela de Lee, Parker se recuperó de su derrota de 2022 ante el también británico Joe Joyce y encadenó una serie de triunfos que lo colocaron en primera fila para enfrentarse a Usyk antes de ser derrotado por Wardley.