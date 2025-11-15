(Crónica) El FC Barcelona aleja con goleada al Real Madrid de la Liga F

A medida que avanzaba el encuentro en el Estadi Lluis Companys, el Real Madrid buscó acortar distancias a través de un penalti señalado tras la intervención del sistema de apoyo por videoarbitraje, pero la portera Cata Coll consiguió detener el disparo de Caroline Weir y mantuvo la puerta a cero. Este momento marcó el desarrollo final del partido y consolidó una amplia victoria del FC Barcelona frente al equipo madrileño en la undécima jornada de la Liga F. La diferencia de siete puntos, según reportó Europa Press, sitúa al conjunto blaugrana en una posición destacada en la tabla de clasificación y aleja a su principal perseguidor de la lucha inmediata por el campeonato.

El medio Europa Press detalló que el FC Barcelona mostró una superioridad clara en las áreas, condición que resultó clave en el resultado, pese a que el marcador de 4-0 no reflejó completamente la intensidad y la igualdad vistas durante buena parte del encuentro. El actual campeón recuperó la consistencia que había perdido durante el mes de marzo frente al Real Madrid, que llegaba a este duelo animado por la posibilidad de reabrir la competencia por el título pero perdió terreno frente al dominio local. El entrenador Pere Romeu optó en esta ocasión por dejar a Aitana Bonmatí en el banco de suplentes al inicio, lo que constituyó una de las novedades tácticas de la tarde.

Durante los primeros compases, el partido ofreció llegadas claras en ambas porterías y una participación decisiva de la tecnología de videoarbitraje. Antes de cumplirse el primer minuto, un remate de cabeza de Alexia Putellas fue repelido por el poste tras un centro desde el costado derecho, sector donde las jugadoras visitantes encontraron mayores dificultades en defensa. Europa Press informó que poco después, la delantera del Real Madrid Naomie Feller remató a puerta vacía, aunque la intervención de Mapi León fue suficiente para impedir el gol y su segundo intento también se marchó desviado.

Con el paso de los minutos, el Barcelona fue imponiendo su juego hacia el campo que defendía el conjunto dirigido por Pau Quesada. El costado defendido por Yasmim se convirtió en terreno fértil para Caroline Graham Hansen, quien fue la protagonista de varias jugadas de desborde. El primer tanto se produjo al cuarto de hora con una asistencia de Claudia Pina a Ewa Pajor, quien se convirtió en constante amenaza para la defensa rival. Aunque Pajor vio anulado su segundo gol tras la revisión arbitral por una mano, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, su contundencia se mantuvo y marcó el 2-0 tras una nueva internada de Graham Hansen.

El Real Madrid dispuso de ocasiones notables para reducir la diferencia en la primera mitad, como un mano a mano de Linda Caicedo ante Cata Coll, que la guardameta resolvió con soltura, o un disparo de Caroline Weir que Irene Paredes despejó casi sobre la línea de gol. El FC Barcelona también llevó peligro buscando ampliar su ventaja antes del descanso, luego de un rápido contragolpe que se generó a partir de un saque de esquina, culminado por Pina, aunque la intervención de Caicedo fue determinante para evitar el tercero.

Durante la segunda parte, el ritmo del partido disminuyó y el dominio pasó a ser más notable del lado blaugrana, que pudo haberse adelantado con un intento de vaselina de Graham Hansen y un mano a mano de Pajor. Europa Press señaló que el ingreso de Bonmatí y los cambios realizados por ambos entrenadores fueron orientados a mantener el rendimiento físico de sus jugadoras, sobre todo considerando los próximos compromisos europeos del conjunto madridista, que afrontará un encuentro ante el Arsenal FC en la Champions League.

En el tramo final, el árbitro señaló un penalti para el Real Madrid tras consultar el videoarbitraje, luego de una acción de Athenea del Castillo ante Cata Coll. La portera del Barça detuvo el lanzamiento ejecutado por Weir, y poco después volvió a imponerse en un mano a mano ante Del Castillo, frustrando los intentos madridistas de recortar distancias y cambiar el guion del partido, según describió Europa Press.

A partir de ahí, el Barcelona aprovechó el desconcierto del rival y sentenció el marcador con dos goles adicionales. Primero, Sydney Schenterleib anotó tras una pérdida de Irune Dorado y poco después, Bonmatí definió empujando a la red un centro de Mapi León que la zaga visitante no logró rechazar. La victoria refuerza el liderato de las locales, al tiempo que agrava la distancia entre ambas escuadras en la clasificación de la Liga F.

El medio Europa Press también incluyó información sobre otros compromisos de la jornada: el Levante UD encadenó una nueva derrota al caer por 1-0 ante el Deportivo ABANCA, que cortó una racha negativa de siete partidos, mientras que el Madrid CFF se impuso a domicilio al Alhama CF El Pozo por 1-4. El desarrollo de la Liga F, tras la goleada sufrida por el Real Madrid en Montjüic, incrementa la presión sobre las actuales perseguidoras del conjunto catalán y reafirma la situación de dominio azulgrana en el campeonato.