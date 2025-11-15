Agencias

Bielorrusia celebra la reapertura de dos pasos fronterizos por parte de Polonia

El Gobierno de Bielorrusia ha manifestado este sábado su satisfacción por el anuncio de Polonia de reabrir dos pasos fronterizos entre ambos países a partir del 17 de noviembre, cerrados ante la llegada de inmigrantes desde territorio bielorruso.

"Damos la bienvenida a la decisión de las autoridades polacas de reabrir dos pasos fronterizos de la frontera bielorruso-polaca previamente cerrados al movimiento de personas, vehículos y mercancías. La decisión tendrá un impacto positivo, en primer lugar para el comercio fronterizo", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso, Ruslan Varankov, según recoge la agencia de noticias oficial del país, BelTA.

Varankov se ha lamentado de que "no vemos una postura similar de las autoridades lituanas, que siguen ignorando los intereses de sus propios ciudadanos".

Varsovia anunció el viernes la reapertura a partir del lunes de los pasos de Bobrowniki-Bruzgi y Kuznica-Berestowica, cerrados desde hace años. No obstante, el Ministerio del Interior polaco ha especificado que el paso de Bobrowniki permitirá el cruce de camiones y turismos que ya estén registrados en la Unión Europea, Suiza o países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

En el paso de Kuznica-Berestowica, sin embargo, solo podrán cruzar la frontera los vehículos con pasajeros. Con estas actividades, el Gobierno polaco espera reanudar el tránsito de mercancías y contribuir a la economía del país.

Estos pasos llevaban años cerrados ante el aumento de la tensión y por motivos de seguridad. Ahora, las autoridades han cedido ante la presión ejercida por vecinos, empresas y compañías de transporte, que se han visto gravemente afectadas por los cierres.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

