Autoridades locales congoleñas acusan a la milicia progubernamental wazalendo de 68 asesinatos en tres meses

Autoridades locales de la provincia congoleña de Kivu Sur han denunciado que las milicias progubernamentales wazalendo han asesinado a 68 civiles en los últimos tres meses durante sus operaciones para rastrear a patrullas de las milicias del Movimiento 23 de Marzo.

Los wazalendo ("los patriotas", en suajili) son una coalición bastante irregular de grupos armados que se han convertido en la primera línea de ataque contra el M23 en medio de las difíciles negociaciones para concretar un alto el fuego estable entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde, que controla desde hace meses la capital de Kivu Sur, Bukavu.

El administrador del territorio de Kambare, Walubangi Katuta Albert, ha denunciado a la emisora de la ONU en el país africano, Radio Okapi, incidentes en Kabambare, Kasongo en Maniema y Shabunda.

Un ejemplo fue el ocurrido hace diez días cuando los wazalendo asesinaron a tiros a un comerciante local que fue confundido con un miembro del M23.

Las autoridades locales han expresado su profunda preocupación por el comportamiento de estos wazalendo, a quienes han acusado directamente de "exterminar" a la población, y han pedido ayuda al Ejército congoleño para contener sus actividades, según la emisora.

