Al menos seis muertos en una disputa tribal por tierras en el sur de Irak

Al menos seis personas ha muerto y siete más han resultado heridas en violentos enfrentamientos entre tribus rivales por una disputa territorial en la provincia de Maisan, en el sureste de Irak.

Los dos bandos habrían empleado armas de fuego en una disputa por unas tierras agrícolas, lo que propició la muerte de estas personas, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Estas fuentes advierten de que la cifra final de muertes podría aumentar debido a la gravedad de varios de los heridos, que están en estado crítico.

La población está en posesión de millones de armas cortas y de potencia media en el país, incluidas provincias del sur como Maisán, Basora o Di Car, lo que agrava las frecuentes disputas territoriales en estas regiones.

EuropaPress

