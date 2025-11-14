Xiaomi abre un showroom inmersivo en el distrito financiero de Caleido (Madrid)

Xiaomi celebra su octavo aniversario en España presentado oficialmente 'Xiaomi Home', un 'showroom' inmersivo y permanente ubicado en el distrito financiero de Caleido (Madrid), donde los usuarios podrán acercarse a probar los productos de la compañía, viviendo la experiencia de estar en una casa totalmente interconectada con la tecnología de Xiaomi.

Aunque los productos no estarán a la venta allí, funcionará como un centro clave para sentir la integración completa del ecosistema de la marca, bajo la visión 'Human x Car x Home' de la compañía y la estrategia 'New Retail', integrando la experiencia 'online' y 'offline' para el consumidor.

España ha sido históricamente un referente dentro de la estrategia de la compañía para Europa Occidental, posicionándose entre los mercados de mayor relevancia para Xiaomi en la región. "Esto refleja la confianza del grupo en la capacidad del mercado español para liderar iniciativas de marca, 'retail' e innovación en Europa", explica el fabricante.

Este 'showroom' se une a la primera tienda propia y de gestión integral de la compañía en España, ubicada en el centro comercial La Gavia en Madrid. Este espacio de 157 metros cuadrados también fue inaugurado en 2025 con el objetivo de ofrecer una experiencia de marca "más cercana, conectada y personalizada", a diferencia del modelo anterior de franquiciados.

"Si bien el 'smartphone' representa el 60% de nuestras ventas, la prioridad es potenciar el ecosistema AIoT y acompañado de nuestra estrategia 'New Retail'. Avanzamos hacia mejores experiencias como Xiaomi Home o nuestra tienda en La Gavia, para que el cliente pueda experimentar todo nuestro catálogo", explica Borja Gómez-Carrillo, Country Manager de Xiaomi Iberia.

Por su parte, Nelly de Navia, Head of Marketing de Xiaomi Iberia, incide en que la estrategia de Xiaomi en España es "un ejercicio de transformación hacia lo aspiracional". "Nuestro objetivo ha sido consolidarnos como una marca que ofrece una experiencia premium e innovadora, donde la calidad y el diseño son el estándar. Queremos que el consumidor, al interactuar con nuestra tecnología, sienta que pertenece a un ecosistema global controlado desde un único lugar", concluye.