Un programa liderado por el IPHES formará nuevas experiencias en cambio climático y biodiversidad

El proyecto PALPROX, coordinado por Juan Manuel López-García desde el IPHES y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, prevé la participación de jóvenes investigadores que llevarán a cabo estancias en diversas instituciones internacionales durante su formación doctoral. Según detalló el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), la Comisión Europea ha destinado 2,5 millones de euros para la financiación de esta iniciativa, que busca establecer una escuela de doctorado internacional centrada en el análisis de pequeños vertebrados prehistóricos para comprender las transformaciones medioambientales y ecológicas experimentadas desde el Pleistoceno hasta la actualidad.

De acuerdo con la información difundida por el propio IPHES en un comunicado, el programa europeo se estructura bajo el nombre PALPROX (Proxies from Small Vertebrates in Prehistoric Archaeology). Esta propuesta permitirá a nueve jóvenes de diferentes países acceder a contratos predoctorales, integrando a cada uno en un proyecto de investigación individual. Cada participante contará con la supervisión de un equipo internacional, lo que facilitará la cooperación científica, la transferencia de conocimiento entre instituciones y la movilidad investigadora.

El consorcio responsable del proyecto está integrado por el IPHES-CERCA, el CNRS-UBE-EPHE UMR-6282 de Francia, la University of Warsaw de Polonia y la Universidade do Porto en Portugal. Según reportó el IPHES, este equipo multidisciplinar pretende abordar avances significativos en el estudio del cambio climático y la biodiversidad histórica, utilizando restos fósiles de aves, roedores y murciélagos hallados en yacimientos arqueológicos correspondientes al Pleistoceno final.

El enfoque del proyecto pone especial atención en los pequeños vertebrados, organismos cuyas características, como la escasa movilidad y la especialización en nichos ecológicos estrechos, los convierten en indicadores ambientales clave. Tal como informó el IPHES, la sensibilidad de estos animales a los cambios ambientales permite rastrear alteraciones climáticas y ecológicas en escalas temporales amplias.

Para profundizar en estos estudios, los investigadores combinarán líneas metodológicas tradicionales —como la osteología y la taxonomía— con herramientas modernas. Estos recursos incluyen la morfometría geométrica, que facilita la comparación y cuantificación precisa de formas óseas; el análisis de isótopos de oxígeno, útil para reconstruir paleoclimas; la secuenciación de ADN antiguo, que posibilita indagar en las relaciones genéticas y adaptaciones biológicas; los sistemas de información geográfica (SIG), valiosos para la cartografía y el análisis espacial; y la modelización de nichos ecológicos a través de aplicaciones como MaxEnt.

El programa PALPROX tiene como objetivo general formar a una nueva generación de especialistas capaces de investigar la relación entre biodiversidad y procesos climáticos a lo largo del tiempo, según comunicó el centro catalán. Con los nueve contratos predoctorales, la iniciativa busca involucrar talento internacional y promover la interacción entre distintas tradiciones académicas europeas.

El apoyo financiero de la Comisión Europea, según remarcó el IPHES-CERCA, garantiza la posibilidad de ofrecer a los investigadores en formación la oportunidad de trabajar en equipos transnacionales y acceder a tecnologías analíticas de última generación. Además, el programa prevé que los participantes realicen estancias en los distintos centros que integran el consorcio, lo que facilitará el intercambio de prácticas y conocimiento especializado.

La perspectiva interdisciplinar del proyecto, junto a la variedad de métodos y campos científicos implicados, apunta a generar resultados que puedan contribuir tanto al avance académico como al conocimiento de los impactos históricos del cambio ambiental. Los restos óseos y moleculares de los pequeños vertebrados, según detalló el IPHES, servirán como registro fósil para analizar tendencias ecológicas en distintos periodos y zonas de Europa.

El IPHES-CERCA subrayó que la combinación de técnicas clásicas y emergentes aportará mayor precisión en la reconstrucción de los paisajes antiguos y en la identificación de mecanismos de adaptación o extinción de especies. El proyecto también tiene previsto fortalecer la creación de redes de colaboración internacional, promoviendo la formación de especialistas preparados para abordar retos científicos complejos en el marco del estudio de la evolución medioambiental y la biodiversidad antigua.