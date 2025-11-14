Agencias

La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para ocho hombres por un naufragio mortal en el canal de la Mancha

La Fiscalía francesa ha solicitado este jueves penas de prisión de entre tres y 15 años para ocho hombres acusados de tráfico de personas por el hundimiento de una embarcación frente a las costas del canal de la Mancha en agosto de 2023 en el que murieron siete personas migrantes.

El organismo ha pedido esta horquilla de condenas para ocho hombres, algunos procedentes de Irak y otros de Afganistán, a los que considera como "contrabandistas responsables de un naufragio mortal en el canal de la Mancha en 2023", según recoge la cadena de televisión France 24 sobre una tragedia en la que murieron siete solicitantes de asilo de nacionalidad afgana.

Los procesados, con edades comprendidas entre los 23 y los 45 años, están acusados de un delito de homicidio involuntario puesto que, según ha denunciado la Fiscalía, "pusieron a disposición embarcaciones improvisadas sobrecargadas hasta el extremo" al estar "cegados por su deseo de enriquecimiento".

El Ministerio Público ha solicitado en cambio al tribunal que libere al noveno acusado, un ciudadano sudanés de Darfur que presuntamente pilotaba la embarcación, al reconocerlo como una "víctima". De aquellas que no sobrevivieron, el fiscal ha lamentado que "murieron por el desprecio de estos contrabandistas de la vida, mientras solo aspiraban a la esperanza de una vida mejor".

Siete personas murieron y las 60 restantes que iban a bordo de la embarcación fueron rescatadas después de que una avería en el motor acabara por hundir la improvisada lancha neumática con la que se disponían a llegar a Reino Unido.

