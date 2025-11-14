Fundación Endesa lanza una convocatoria de ayudas por 90.000 euros para impulsar el emprendimiento verde en España

Los proyectos elegidos en esta edición accederán a una ayuda de 30.000 euros cada uno, destinada exclusivamente a impulsar su desarrollo y ejecución. Según informó la Fundación Endesa, el proceso de selección considerará propuestas de organizaciones privadas sin fines de lucro legalmente constituidas en España, que presenten iniciativas vinculadas con la creación de empleo en el ámbito de la economía verde. Esta convocatoria forma parte de una dotación total de 90.000 euros, que se repartirá entre tres proyectos seleccionados tras un proceso detallado de evaluación de candidaturas.

Tal como publicó la Fundación Endesa, la ayuda financiera está orientada a respaldar propuestas innovadoras que propicien la generación de puestos de trabajo en sectores que aborden desafíos relacionados con la movilidad sostenible, la economía circular, la reducción de emisiones, la eficiencia energética y las energías renovables. Además, se tienen en cuenta áreas como tecnologías limpias, construcción sostenible, gestión responsable del agua, y prácticas agrícolas, ganaderas o forestales sostenibles. El apoyo se extiende a proyectos nuevos o de reciente creación, siempre que, en el caso de quienes ya estén en marcha, no superen los dos años desde su lanzamiento, para mantener el carácter emprendedor de las iniciativas presentadas.

De acuerdo con la información difundida por la Fundación Endesa, el proceso de postulación se iniciará el 1 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 30 de enero de 2026. Las organizaciones interesadas deberán presentar sus candidaturas a través de un formulario en la página oficial de la fundación, que habilitará este recurso desde el primer día del plazo. El medio detalla que en ese mismo sitio web están disponibles todos los requisitos para participar, el calendario previsto, las bases legales y el procedimiento a seguir, así como un formulario adicional para quienes deseen recibir recordatorios y novedades sobre la convocatoria.

Según detalló la Fundación Endesa, mediante esta iniciativa se refuerza el compromiso institucional con el desarrollo sostenible en España, haciendo hincapié en la generación de oportunidades laborales inclusivas y en el impulso al emprendimiento verde como motor de cohesión territorial y socioeconómica. El medio consigna que las propuestas seleccionadas deberán demostrar su impacto potencial en la creación de empleo y su contribución al avance de una transición energética efectiva y justa, alineada con las políticas europeas y nacionales del sector.

La selección está dirigida a captar aquellas propuestas capaces de promover el desarrollo en sectores estratégicos ligados a la innovación y a la gestión eficiente de recursos, señalando la fundación que también se valoran proyectos que incidan en la valorización de residuos y el fortalecimiento de la economía circular. Al establecer un máximo de antigüedad para las iniciativas candidatas, la convocatoria busca apoyar acciones que se encuentren en su fase de despegue o consolidación temprana, brindando recursos económicos para completar etapas clave de desarrollo y aumentar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

El medio Fundación Endesa remarca que la convocatoria se enmarca en una apuesta por impulsar políticas centradas en las personas dentro del contexto de la transición energética, utilizando el emprendimiento verde como palanca de generación de empleo y de solución a retos ambientales y sociales. Esta estrategia pretende fortalecer la presencia de entidades sin fines de lucro como actores relevantes en la transformación de la economía nacional hacia modelos más sostenibles y resilientes.

En el portal oficial de Fundación Endesa, además de las bases legales de la convocatoria, los usuarios pueden acceder a una herramienta de suscripción para recibir notificaciones sobre las fases del proceso, actualizaciones o cualquier cambio relevante que surja durante el período de presentación y selección. El medio destaca que toda la información se centraliza en este canal digital, facilitando la transparencia y el seguimiento para los potenciales participantes en la convocatoria.

De este modo, la Fundación Endesa canaliza su respaldo hacia el emprendimiento verde, con la expectativa de que las iniciativas apoyadas contribuyan significativamente a la generación de empleo cualificado y a la modernización del tejido productivo en sectores centrales para la economía del futuro en España.