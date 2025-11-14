El Festival de Cine inaugura 'Las hijas del Jazz', una "celebración visual de la fuerza y la memoria femenina"

La exhibición "Las hijas del Jazz" incorpora fragmentos de obras de Virginia Woolf, Gabriela Mistral, María Zambrano y María Teresa León, interpretados por diferentes actrices españolas que figuran entre las más reconocidas en el cine y el teatro actual. El Espacio Santa Fe en Huelva recibe desde el 14 de noviembre esta colección de 36 retratos en blanco y negro, todos obra del fotógrafo Omar Ayyashi, como parte de la programación cultural del 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Esta muestra, apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se presenta como un tributo visual a la memoria, la diversidad y la presencia femenina en el ámbito cultural.

De acuerdo con la información publicada por el Festival de Cine de Huelva, la muestra permite conocer historias y rostros de mujeres que, desde disciplinas como el arte, la literatura, la moda, el cine y otras áreas de la cultura, desempeñaron un papel relevante en procesos de cambio social. El enfoque visual remite al glamour clásico del Hollywood de las décadas de 1920 y 1930, incorporando a su vez textos literarios que acompañan los retratos. Según consignó el medio, la exposición marca el inicio oficial de las actividades complementarias del festival, integrando cine y otras expresiones creativas en el calendario de eventos culturales de la ciudad.

Entre las artistas que forman parte de "Las hijas del Jazz" se encuentran Aitana Sánchez-Gijón y Cecilia Suárez, ambas distinguidas con el Premio Ciudad de Huelva; Leticia Dolera, quien obtuvo el Premio Luz en una edición anterior del festival; Milena Smit, que ha sido galardonada con el Premio Luz en la edición actual; y actrices como Hiba Abouk, Marta Etura, Clara Galle, Cayetana Guillén Cuervo, María Hervás, Miren Ibarguren, Clara Lago, Victoria Luengo, Olivia Molina, Lola Rodríguez, Ana Rujas, Manuela Velasco y Natalia Verbeke. Cada una de estas figuras ha prestado su imagen o su voz para las interpretaciones de los textos seleccionados, ofreciendo así múltiples dimensiones a este homenaje colectivo.

El acto de inauguración contó con la presencia del director del festival, Manuel H. Martín; la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda; la jefa del Área de Actividades Culturales de AECID, Elvira Cámara; y el propio Omar Ayyashi, además de algunas de las actrices participantes como Cayetana Guillén Cuervo y Milena Smit, junto a representantes del patronato del evento. Según reportó el Festival de Cine de Huelva, Pilar Miranda destacó la importancia de iniciar la programación paralela con una propuesta que rinde homenaje a la mujer, el cine y la cultura, e invitó a residentes y visitantes a sumarse tanto a esta muestra como al resto de propuestas que llenarán la ciudad de actividades durante la semana del certamen.

En su intervención, Elvira Cámara, como responsable del área de actividades culturales de AECID, expresó el compromiso de la agencia con la promoción y difusión del patrimonio artístico y cinematográfico español. Subrayó la importancia de la exposición y la respuesta favorable recibida por parte del festival, haciendo énfasis en el objetivo de la muestra de recuperar memorias silenciadas y darles visibilidad en el presente. Por su parte, Omar Ayyashi explicó que el proyecto busca generar una conexión emocional entre la historia reciente y las creadoras actuales: "El festival y la ciudad de Huelva representan un puente donde la memoria dialoga con el presente", afirmó el fotógrafo. Aclaró que su intención no es abordar las figuras femeninas pioneras desde la añoranza, sino propiciar un intercambio activo con las voces contemporáneas.

Tal como publicó el Festival de Cine de Huelva, "Las hijas del Jazz" surge por iniciativa de la AECID, organismo vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y cuenta con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E), así como la colaboración activa tanto del propio festival como del Ayuntamiento de Huelva. Este apoyo institucional permite que la exposición refuerce la reputación del festival como un espacio donde el cine se entrelaza con diversas manifestaciones artísticas, contribuyendo al diálogo entre la memoria colectiva, la identidad femenina y la creación contemporánea.

La programación paralela del festival se presenta, según detalló la organización, como un complemento a la oferta cinematográfica, con actividades que buscan involucrar a la comunidad local y a los visitantes en experiencias que trasciendan la proyección de películas. Esta estrategia se alinea con el objetivo de consolidar el certamen como uno de los principales encuentros culturales del otoño en Andalucía, donde el cine sirve de punto de partida para explorar la riqueza y diversidad de la creación artística y literaria.