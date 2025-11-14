Agencias

Día de luto oficial en Las Gabias tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda

Guardar

El Ayuntamiento de Las Gabias, en el área metropolitana de Granada, ha decretado este viernes luto oficial tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda en Gabia Grande en el que otro menor resultaba herido en la tarde de este pasado jueves.

El suceso se producía en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia Grande a las 17,15 horas, cuando varios testigos alertaban de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores, según informó el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

En el lugar intervinieron efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, certificándose la muerte de una menor de, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, tres años.

La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el incendio por el que el Ayuntamiento de Las Gabias ha emitido un comunicado en que lamenta profundamente el fallecimiento de la menor, trasladando su pésame y solidaridad a la familia en estos difíciles momentos.

Como muestra de respeto y acompañamiento, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista para este, cuando mantiene las banderas del edificio consistorial a media asta.

El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento está ofreciendo asistencia a los familiares que lo soliciten, incidiendo la corporación local en la "manera profesional" en que intervinieron tras el suceso los efectivos sanitarios y de seguridad y emergencias, a los que ha agradecido su labor.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Científicos baleares constatan que prohibir la pesca de arrastre mejora la dieta de las especies del fondo marino

Científicos baleares constatan que prohibir

Detenida la empleada doméstica de una mujer de 84 años por robarle 8.500 euros en joyas que llevaba vendiendo desde 2024

Detenida la empleada doméstica de

(AMP) Atrys eleva un 8,2% sus ingresos a septiembre por la expansión del área de oncología en España y México

(AMP) Atrys eleva un 8,2%

Los padres de Sandra pedirán a Fiscalía de Menores una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio

Los familiares de la joven fallecida comparecen ante las autoridades en condición de testigos, insisten en que haya consecuencias severas para la institución y sostienen que la actuación escolar fue clave en el desenlace trágico del caso

Los padres de Sandra pedirán

Aumentan a cuatro los muertos en una oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

Aumentan a cuatro los muertos