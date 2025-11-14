Agencias

Delia Espinoza renuncia a asumir la Fiscalía de Perú "empujando la puerta" pero espera poder hacerlo en 24 horas

La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, restituida en el cargo el pasado lunes por el Poder Judicial, ha renunciado este jueves a presentarse en el Ministerio Público para ocupar su puesto ante la oposición del interino designado, Tomás Gálvez, pero ha mostrado su esperanza de que la situación se corrija para que se le "permita ingresar" en la institución este viernes.

Espinoza ha declarado que "jamás" entraría en la Fiscalía "empujando la puerta", aludiendo a la su predecesora, Patricia Benavides, previamente apartada por la Junta Nacional de Justicia por presunta corrupción. "Respeto la sede, respeto a los trabajadores y a la población. Soy una dama y jamás voy a llegar a hechos bochornosos ni innecesarios de violencia", ha afirmado en la cadena RPP, en la que ha defendido que "todos los procedimientos deben seguir el cauce adecuado y con las formas que corresponden".

Con todo, se ha mostrado esperanzada acerca de la posibilidad de que "se corrija esta situación" durante la jornada del viernes y se le "permita ingresar" en el Ministerio Público a fin de cumplir con los plazos designados por el Poder Judicial. El Noveno Juzgado Constitucional de Lima dio el lunes cinco días de plazo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para cumplir con el mandato judicial de reponer a Espinoza en el puesto, del que fue suspendida durante seis meses por un proceso disciplinario.

Sin embargo, la JNJ ha decidido mantener la suspensión argumentando que la orden corresponde a apenas uno de los cuatro cargos que motivaron su salida temporal de la Fiscalía, mientras que Gálvez sostiene que Espinoza sólo podrá regresar cuando éste organismo "disponga su reincorporación". Ante esta situación, la fiscal ha afirmado que el interino "se está equivocando" y la JNJ "parece querer dilatar esta situación, lo que constituye un claro desacato".

Por su parte, Gálvez ha argumentado, en declaraciones al diario 'La República', que "si ella ingresaba de forma abrupta al Ministerio Público para supuestamente retomar el cargo, habría sido detenida por encontrarse en flagrancia del delito de usurpación de funciones". "Se tiene que seguir el proceso; para ello se espera la resolución de la JNJ", ha manifestado, subrayando que "nadie puede ingresar por la fuerza".

Espinoza ha estado sumida en un proceso disciplinario marcado, entre otros, por el expediente abierto a mediados de septiembre por la Junta Nacional de Justicia, al considerar que cometió faltas muy graves y violar la legislación por no ejecutar la resolución que restituía como titular de la Fiscalía a su predecesora, Benavides, apartada del cargo por corrupción y señalada por tráfico de influencias.

Espinoza, que afirmó que el proceso está "plagado de ilegalidades", denunció además el pasado julio presiones del Congreso, con hasta cuatro demandas constitucionales que buscaban su inhabilitación por hasta diez años.

EuropaPress

