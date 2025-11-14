Agencias

Apple reduce a la mitad la comisión por ventas a las miniaplicaciones

Apple ha introducido un programa para incentivar la distribución de miniaplicaciones en la App Store que reduce a la mitad la comisión que deben pagar los desarrolladores por las compras integradas.

Las miniaplicaciones son "experiencias creadas con tecnologías web como HTML5 o JavaScript y distribuidas dentro de una aplicación nativa más grande", según explica Apple en su página de Noticias.

La compañía quiere apoyar el desarrollo de estas miniapliaciones y para ello ha introducido un nuevo programa que reduce la comisión al 15 por ciento, frente al 30 por ciento que pagan los desarrolladores de 'apps' en la App Store por las compras integradas.

Esto significa que los desarrolladores de miniaplicacaciones "obtienen el 85 por ciento de las ventas", siempre que sus programas cumplan una serie de requisitos, como estar disponible para iOS y iPadOS y ser compatibles con tecnologías de la App Store, como la API de Rango de Edad Declarado y la API de Comercio Avanzado.

