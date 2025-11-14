Agencias

Alejandro Sanz da la sorpresa y gana el Latin Grammy a grabación del año

Guardar

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El cantante español Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar el premio a grabación del año por el tema 'Palmeras en el jardín', durante la 26ª edición de los Latin Grammy que se lleva a cabo en Las Vegas.

Al recibir el premio, Sanz destacó que este proyecto había sido su regreso sentido a la música. "La música ha sido mi vida así que después de tantos años me he enamorado de la misma", apuntó.

El madrileño derrotó a los favoritos de la noche como Bad Bunny, quien contaba con dos canciones nominadas en esta terna, así como a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

"Benito te lo he robado, perdona", dijo Sanz a la superestrella puertorriqueña, quien partía como el favorito de la noche, mientras sostenía el gramófono dorado en la mano.

'Palmeras en el jardín' forma parte del álbum '¿Y ahora qué?' que Sanz lanzó en mayo y que es un proyecto personal que llegó cuatro años después de su último disco, tras atravesar cambios profesionales, como el cambio de discográfica, y vivencias personales, incluyendo una ruptura amorosa de carácter público.

Además de este premio, el español también se alzó con el Latin Grammy a mejor álbum pop contemporáneo. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

India niega las acusaciones "infundadas" de Pakistán sobre el atentado mortal por los talibán paquistaníes

El portavoz de Exteriores en Nueva Delhi calificó de "delirantes" los señalamientos provenientes del gobierno vecino tras el atentado suicida en Islamabad, sugiriendo que se busca desviar la atención del descontento interno y la inestabilidad política en Pakistán

India niega las acusaciones "infundadas"

La Fiscalía de Perú pide la ejecución inmediata de la pena contra Vizcarra, que enfrenta 15 años de cárcel

La Fiscalía de Perú pide

Francia ve "con preocupación" los ataques de EEUU en el mar Caribe y advierte de la "inestabilidad" en la región

El jefe de la diplomacia francesa denuncia acciones estadounidenses en el Caribe, enfatiza el riesgo de nuevas crisis en la zona y subraya que la presencia gala en territorios ultramarinos está en peligro, mientras Latinoamérica muestra inquietud creciente

Francia ve "con preocupación" los

El Gobierno de Canarias dedica este viernes el congreso 'Migratlantes 2025' a la migración latinoamericana

El Gobierno de Canarias dedica

Delia Espinoza renuncia a asumir la Fiscalía de Perú "empujando la puerta" pero espera poder hacerlo en 24 horas

Delia Espinoza renuncia a asumir