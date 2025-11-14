Alejandro Sanz da la sorpresa y gana el Latin Grammy a grabación del año

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El cantante español Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar el premio a grabación del año por el tema 'Palmeras en el jardín', durante la 26ª edición de los Latin Grammy que se lleva a cabo en Las Vegas.

Al recibir el premio, Sanz destacó que este proyecto había sido su regreso sentido a la música. "La música ha sido mi vida así que después de tantos años me he enamorado de la misma", apuntó.

El madrileño derrotó a los favoritos de la noche como Bad Bunny, quien contaba con dos canciones nominadas en esta terna, así como a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

"Benito te lo he robado, perdona", dijo Sanz a la superestrella puertorriqueña, quien partía como el favorito de la noche, mientras sostenía el gramófono dorado en la mano.

'Palmeras en el jardín' forma parte del álbum '¿Y ahora qué?' que Sanz lanzó en mayo y que es un proyecto personal que llegó cuatro años después de su último disco, tras atravesar cambios profesionales, como el cambio de discográfica, y vivencias personales, incluyendo una ruptura amorosa de carácter público.

Además de este premio, el español también se alzó con el Latin Grammy a mejor álbum pop contemporáneo. EFE

