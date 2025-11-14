Agencias

Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

Guardar

Una serie de ataques del Ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ha dejado en las primeras horas de este viernes al menos un fallecido y 24 personas heridas, según han denunciado las autoridades locales.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado en su cuenta de Telegram la cifra de víctimas, que incluye un menor de diez años, y ha transmitido sus condolencias a sus familias y allegados.

Horas antes, el alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha señalado que cinco de los heridos están hospitalizados, entre ellos una mujer embarazada y un hombre que se encuentra en estado crítico.

Los ataques, que han comenzado a las 2.20 horas de este viernes (hora local, 1.20 horas en España peninsular y Baleares), han afectado a los distritos de Desnianski, Darnitski, Dniprovski, Podilski, Shevchenkivski, Holosivski y Solomianski.

Se han registrado importantes daños en edificios residenciales, así como en centros educativos y médicos, mientras que la caída de escombros ha provocado incendios tanto en espacios abiertos como en infraestructuras en varios de los distritos.

Las autoridades prevén cortes de suministro de agua y electricidad y han desplegado servicios de emergencias y equipos médicos en todas las zonas afectadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pakistán no descarta atacar a Afganistán tras el atentado suicida en Islamabad

El gobierno paquistaní evalúa medidas tras el reciente atentado mortal en su capital, señalando a grupos operativos en territorio vecino y advirtiendo que toda agresión recibirá una respuesta firme, mientras las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas

Pakistán no descarta atacar a

El periodista británico Sami Hamdi, detenido por el ICE, será liberado tras acordar su salida "voluntaria" de EEUU

Colectivos cívicos y abogados lograron un acuerdo para permitir que el reportero deje el país tras meses en custodia, sin que las autoridades presentaran cargos ni pruebas sobre supuestos riesgos para la seguridad según detalló el CAIR

El periodista británico Sami Hamdi,

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador

EEUU anuncia acuerdos comerciales con

El gobernador de Oklahoma conmuta la pena capital a un preso en el corredor de la muerte

Infobae

La conservadora Matthei cierra campaña presentándose como la única opción de la derecha a la Presidencia de Chile

La conservadora Matthei cierra campaña