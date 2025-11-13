Seis detenidos por colocar una pancarta en la Puerta de Brandenburgo en denuncia del "genocidio" en Gaza

La protesta organizada por el colectivo Pacíficamente contra el Genocidio en la Puerta de Brandenburgo generó la detención de seis personas por parte de las autoridades alemanas, tras desplegar una pancarta destinada a denunciar el papel del Gobierno alemán respecto al conflicto en la Franja de Gaza. Según consignó la agencia Europa Press, la manifestación fue planeada como una acción "no violenta" para resaltar la complicidad que, según los activistas, mantiene Alemania en los acontecimientos del enclave palestino, señalando específicamente la respuesta militar de Israel.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la Policía de Berlín informó que tres de los detenidos accedieron al emblemático monumento en el centro de la capital alemana utilizando un montacargas, logrando colgar la pancarta antes de la intervención de los agentes del equipo de rescate. Estos tres manifestantes bajaron del monumento bajo custodia policial y, en paralelo, otras tres personas resultaron arrestadas tras ser identificadas como las operadoras del equipo de elevación empleado durante la acción de protesta.

Las acciones de este grupo de activistas se desarrollaron en un contexto marcado por los intensos ataques lanzados por Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Según el reporte de Europa Press, estos enfrentamientos se desataron después de una serie de incursiones perpetradas por Hamás y otras organizaciones armadas palestinas, que ocasionaron aproximadamente 1.200 víctimas fatales y el secuestro de unas 250 personas según datos oficiales israelíes.

El saldo de la ofensiva israelí, descrita por las autoridades de Gaza como devastadora, ha dejado un número elevado de muertes en el territorio: más de 69.100 palestinos, conforme a las cifras divulgadas por las autoridades gazatíes controladas por Hamás y citadas por Europa Press. La acción militar de Israel se enmarca en una serie de operaciones orientadas a responder a lo que el gobierno israelí denomina ataques terroristas. Europa Press detalló que, si bien existe un acuerdo de alto el fuego desde el 10 de octubre de 2023 en virtud de una iniciativa impulsada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, las fuerzas militares israelíes han continuado atacando objetivos que identifican como combatientes armados que cruzan la denominada "línea amarilla", trazada tras la retirada parcial de sus tropas.

La protesta en Berlín buscó llamar la atención sobre la responsabilidad alemana en el curso de los sucesos en Oriente Medio, poniendo de relieve no solo el impacto humanitario de la operación militar israelí, sino también la postura del gobierno alemán. Europa Press informó que el colectivo Pacíficamente contra el Genocidio sostiene que la compasividad de Alemania contribuye a la situación actual en Palestina. Además, la organización expresó mediante su cuenta en Instagram que la manifestación mantenía un carácter pacífico, destacando la intención de actuar sin recurrir a la violencia para hacer visible su mensaje.

La intervención policial en la Puerta de Brandenburgo provocó la detención inmediata de los manifestantes involucrados en el despliegue y operación del montacargas, como parte de la respuesta de seguridad ante la utilización del monumento histórico como escenario de la protesta. Conforme a lo reportado por Europa Press, el operativo se desarrolló tras identificar la acción en tiempo real y asegurar el desalojo del lugar, resaltando la preocupación de las fuerzas de seguridad por proteger el patrimonio y mantener el orden público en un punto simbólico de la ciudad.

Las acciones protagonizadas por este colectivo se suman a una serie de manifestaciones y actos de denuncia que se han multiplicado en diversas ciudades europeas desde el inicio de la escalada militar en la Franja de Gaza. Europa Press puntualizó que las reacciones ante la ofensiva israelí han mantenido vigentes las discusiones sobre la política exterior de los países de la Unión Europea y el papel específico que desempeñan en el manejo del conflicto entre Israel y Palestina, en particular respecto a la provisión de apoyo militar, diplomático y económico.